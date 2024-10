Funcionaria nacional de Niñez y Adolescencia aseguró que la Ley Lucio no se financia porque "está ideologizada"

Los diputados opositores (desde el PRO y La Libertad Avanza no pidieron la palabra) mencionaron la anulación del monotributo social que la funcionaria no desmintió ("estamos acá para discutir el presupuesto, no corresponde dar esa respuesta, el monotributo social es una herramienta válida"); la Línea 102 que ofrecía un servicio telefónico para niños y adolescentes con derechos vulnerados y no fue ejecutada (están en proceso de cambiar el formato o trasladarle la responsabilidad a las provincias); la Ley Lucio ("estaba ideologizada y entramos en proceso de revisión"); o la Ley Brisa para hijos de víctimas de femicidio que está siendo subejecutada (señaló que no será cerrada)