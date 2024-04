¿Qué es el Age of Empires? El videojuego al que Manuel Adorni invitó a jugar a Emiliano Yacobitti

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió este viernes a la invitación del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, a un match de boxeo. "En realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, pero si practicás boxeo desde los 18... Lo puedo invitar a jugar un Age of Empires, pero a boxear no me parece. No quita que lo haga, no sé, lo voy a pensar, pero estamos en demasiada distancia", analizó el vocero, invitando a Yacobitti a jugar al popular videojuego.