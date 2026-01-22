El rincón escondido de Argentina para desconectarte en la naturaleza y alejarte del ruido de la ciudad

Para quienes estén cansados del bullicio que se vive en las zonas céntricas, este sitio destaca por varios aspectos y no es tan conocido pese a sus ventajas.

Argentina guarda rincones encantadores que no siempre son conocidos por el público general. El turismo suele descubrirlos cuando empieza a buscar experiencias distintas a los destinos más populares, aquellos que año tras año concentran visitantes por sus paisajes o actividades ya instaladas.

Quienes apuntan a una opción fuera de lo común pueden encontrarse con gratas sorpresas. Este es el caso de un lugar que, si bien no está explotado a nivel turístico, logra enamorar a quienes se animan a explorarlo y disfrutar de su tranquilidad .

Villa Guillermina está ubicada en el noreste de la provincia de Santa Fe , dentro del departamento de General Obligado . Se encuentra a unos 480 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a aproximadamente 40 kilómetros del límite con la provincia del Chaco.

Este sitio es ideal para las vacaciones y no es tan concurrido como otros destinos.

Uno de los principales atractivos de la zona es la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado . Allí se pueden realizar caminatas sencillas por senderos naturales y observar aves y especies autóctonas del norte santafesino, en un entorno poco intervenido y silencioso.

Otro punto elegido por quienes visitan la localidad es el arroyo Los Amores . Sus márgenes funcionan como un espacio de descanso al aire libre, ideal para pasar el día, disfrutar del paisaje y aprovechar la calma del entorno, sin presencia de infraestructura turística masiva.

La localidad también permite conocer parte de su historia vinculada a La Forestal. En el casco urbano se conservan restos y construcciones asociadas a la antigua explotación del quebracho colorado, además del Museo Paseo de los Recuerdos, donde se exhiben objetos, fotografías y documentos que reconstruyen la vida del pueblo desde su fundación en 1908.

Cómo ir hasta Villa Guillermina

El acceso principal a Villa Guillermina se realiza desde Las Toscas, en el norte de Santa Fe. Desde allí se toma el camino asfaltado que une la ciudad con la comuna, señalizado como Ruta Provincial 100-S, y se recorren aproximadamente 45 kilómetros.

Para quienes viajan desde la ciudad de Santa Fe, el trayecto más directo es tomar la Ruta Nacional 11 hacia el norte hasta llegar a Las Toscas y, desde ese punto, continuar por la ruta provincial que conecta de forma directa con Villa Guillermina.