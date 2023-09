Quintela no descarta renunciar ante un eventual gobierno de Milei: "Será muy difícil continuar"

En la misma línea, para el gobernador resultará "imposible" estar al frente de la provincia "con esta imprevisibilidad que plantea" y "la inconsistencia emocional que tiene este hombre" que, sumada a la discrecionalidad con la que va a actuar, puede generar situaciones no deseadas en la Argentina".

En sus críticas hacia el candidato libertario, Quintela cuestionó las condiciones de Milei como presidente de la Nación: "No quiero atacarlo a él, pero sí que tomemos conciencia y reflexionemos sobre las condiciones que tiene que tener una persona para conducir los destinos del país. Conocemos cuáles son las dificultades que tiene (Milei). El camino posible no es únicamente el hambre de la gente. Es necesario replantearnos muchas cosas".

quintela.jpeg

Elecciones 2023: Quintela no descarta renuncia en caso de que gane Milei

"Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia", disparó Quintela durante un acto de entrega de viviendas.

En un discurso en línea con declaraciones pasadas del presidente Alberto Fernández, el riojano se preguntó: "¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?". La eliminación de la obra pública por parte del Estado es una de las propuestas que se le cuestionan a Milei.

Milei logró imponerse en las primarias en la provincia gobernada por Quintela. Será uno de los objetivos a revertir, junto a Tucumán y La Pampa, que se puso Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria.