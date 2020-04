González García afirmó sobre el coronavirus en Argentina: "Vamos menos mal que otros países"

"No me gusta tener una falsa expectativa. Siempre digo que vamos menos mal que otros países porque en realidad a todos nos va mal porque la pandemia existe, no la pudieron controlar, están desbordando los sistemas de salud con mayor capacidad resolutiva del mundo", enfatizó González García.

Durante una entrevista brindada a la transmisión televisiva del especial "Unidos por Argentina, el Ministro indicó que los datos de los casos confirmados son "en tiempo real", y consideró que "el esfuerzo" que están haciendo los argentinos de mantener la cuarentena es "importantísimo".