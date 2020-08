Senado avanzó en el rechazo al pedido de la Justicia para frenar tratamiento de traslados de Bruglia y Bertuzzi

"El jueves tomé conocimiento de una decisión de la jueza Biotti. No suelo presentar cuestiones de privilegio, mis colegas a veces las desnaturalizan. Pero en este caso está afectada una prerrogativa de orden constitucional del cuerpo del Senado", advirtió el senador Pais, al justificar su proyecto.

"Como si tuviera esa potestad, la magistrada ordena al Senado que se abstenga de dar tratamiento a este tema. Una orden de avasallamiento de la Constitución y de los poderes exclusivos del Senado, esto es lo intolerable", continuó el senador por Chubut.

"Si permitimos esto, mañana un juez puede llegar a decirle al Senado que se abstenga de votar una ley o que no ejerza su potestades de cámara revisora. El control represivo es posterior, nunca anterior, nunca impidiendo una potestad constitucional", cerró Pais.

La senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, indicó que "el Senado no puede resolver incumplir una resolución judicial. No se trató de un fallo, sino de una resolución. No puede incumplirla porque puede afectar derechos subjetivos de terceros".

En tanto, su compañera de bancada, Laura Rodríguez Machado, pidió no emitir dictamen en el día de la fecha y esperar dos semanas "para ver si avanza la resolución de la jueza sobre el recurso de amparo para que no se afecten derechos de terceros y posteriormente, volver al tratamiento del proyecto en cuestión".

El senador por Río Negro, Alberto Weretilneck, aliado al oficialismo, brindó su apoyo al proyecto de País e indicó que "si dejáramos pasar esto no tendría sentido nuestra tarea, ¿no? Porque gobernarían los jueces. No podemos permitir el gobierno de los jueces, ni el gobierno de corporaciones".

A su turno, el legislador Esteban Bullrich, sostuvo que "lo concreto es que se está avanzando contra la Justicia. Lamento mucho que sigamos teniendo este tipo de acciones que vulneran la República, nuestra única garantía es respetar la Constitución".

Además, el oficialismo presentó dos proyectos de Resolución para dejar sin efecto las designaciones del vocal titular del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, Mario Laporta, y del vocal suplente del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, Juan Emilio Simoni.

"Entre 2018 y 2019 se designó por decreto presidencial a los doctores Laporta y Ricca, quien ya renunció a su cargo el junio pasado. Ahora debemos iniciar un proceso ajustado a reglamento", explicó al tomar la palabra la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

"Para proceder a las designaciones, el Senado debe cumplir con su reglamento. Debe haber un proceso de normalización institucional y los representantes deben ser votados en el recinto", aclaró, tras proponer a Grau y a García Lastra para el MPF y el MPD, respectivamente.

La oposición planteó su rechazo y la vicepresidenta de la comisión, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, anunció que se presentó “una nota en la cual aclaramos que no corresponde al Senado remover a los vocales de los jurados de enjuiciamento que han sido designados conforme a derecho y se encuentran dentro de la vigencia de su mandato".

A su turno, el titular de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, consideró que "las designaciones en el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal se designan por decreto presidencial. Esta resolución es absolutamente desatinada".

"Simoni y Laporta han sido designados de conformidad al ordenamiento y al procedimiento actualmente vigente. Las designaciones se efectuaron en el transcurso del 2017 y 2018 y en ningún momento fue objetado por la oposición, actual oficialismo", agregó el legislador formoseño.

Por su parte, Fernández Sagasti retrucó: "La ley dice que son las mayorías del Senado las que tienen que designar a sus representantes, como Cambiemos no tenía la mayoría se saltearon la voluntad del cuerpo. Nosotros tenemos voluntad de comenzar un proceso de normalización".

"Nosotros podemos emitir despacho hoy. Y es el juego de las mayorías y minorías. La oposición puede presentar su despacho y fundamentarlo en el recinto", cerró el titular del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans.