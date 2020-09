Corte le hace el "vacío" a Bruglia y a Bertuzzi, y los deja a merced del Senado (Casación define desalojo)

Mientras se desarrollaba la reunión virtual vía Zoom de los ministros, se firmó por unanimidad una resolución de cuatro renglones: “A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este Tribunal oportunamente determine”. Así, respondió un escrito que ingresó pasadas las 18 de lunes, cuando se fijó para hoy la sesión en el Senado. Conclusiones: no hubo mayoría para tratar el per saltum, fastidió el intento de marcar el calendario (acompañado por sutiles presiones de varios actores interesados en el destino de ambos jueces) y se aseguró tener la definición final del tema (más allá de lo que ocurra en instancias inferiores), en un mensaje también dirigido a la política. De hecho, desde marzo está parado un “per saltum” planteado por Eugenio Semino respecto a una demanda previsional que abarca un universo de 7 mil jubilados. El contra ejemplo servía para graficar la diferencia adversa que tenían los jueces para considerar su urgencia. La percepción que dejó ayer la Corte es que si hubiese querido tratar el per saltum, ya lo hubiera hecho.