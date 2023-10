Sergio Massa respondió a las críticas por el subsidio al transporte: "Me parece patético"

En el marco de los actos de cierre de campaña , Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria , respondió a las críticas de su oponente Patricia Bullrich por el quite voluntario de subsidios de transporte . "No entiendo porque se ofendieron tanto", expresó el ministro de Economía, en dialogo con periodistas, tras participar de una charla con alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El ministro de Economía aseguró que esta medida busca "contarle a la gente que la propuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei lleva el boleto de colectivo a $700 y el tren a $1100". "No es ninguna extorsión, eso supone que lo eliminen de un día para el otro", criticó Massa y apuntó directo contra Bullrich: "Que me diga burro una señora que no puede completar una frase me parece patético".