Sofía Pacchi desmintió relación sentimental con Alberto Fernández: "No he tenido jamás vínculo"

La modelo Sofía Pacchi , quien fuera asesora de la ex primera dama Fabiola Yañez, desmintió por intermedio de un comunicado cualquier relación sentimental con el expresidente Alberto Fernández y aseguró que no fue ella quien filtró las fotos de la polémica celebración de la fiesta de cumpleaños en Olivos durante la pandemia del coronavirus.

"Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente", sostuvo en el comunicado dado a conocer en la noche del domingo.