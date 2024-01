Suba de retenciones: duras críticas del massismo a las reformas de la ley ómnibus

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/moranmica/status/1746225646659920226?s=20&partner=&hide_thread=false El 2023 fue el peor año de la historia para el sector por la sequía, y @SergioMassa bajo a cero la mayoría de las retenciones. Nos encaminamos a la mejor cosecha de la historia y quieren SUBIR RETENCIONES. Insólito. https://t.co/TDpXdqbKFk — Micaela Moran (@moranmica) January 13, 2024

"Cuando se hablaba de dos modelos de país, Sergio Massa proponía el modelo que promoviera el desarrollo y la producción, con medidas que impulsaran su crecimiento. El otro modelo está claro y es el que impulsa Javier Milei con un único objetivo, arrasar con la Argentina", opinó el diputado bonaerense Ricardo Lissalde. Otra miembro de la bancada massista en el Parlamento provincial, Ayelén Rasquetti, coincidió: "Sergio Massa siempre gestiona para que las economías regionales crezcan y favorezcan el crecimiento del país. Javier Milei ajusta sobre las familias trabajadoras para enriquecer a sus amigos poderosos y empobrecer al resto del país".

A su vez, su compañero de bancada Carlos Puglelli contrastó que "Sergio Massa abogaba por un enfoque orientado al progreso y la producción, respaldado por iniciativas para estimular el crecimiento, mientras que Javier Milei, representa otro modelo, el cual causa un daño significativo a nuestra Argentina". La concejala Nadia Ciabattari se pronunció también al respecto: "No solo no la ven estos inútiles, la van a chocar!!! Su único objetivo es destruir todo, que de la Argentina, no quede nada!!".

Retenciones: cómo afecta a las economías regionales el aumento del 15%

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que el aumento de las retenciones previsto en la "ley ómnibus" que presentó el Gobierno, va a provocar "menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción".

Un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación que realizó esa entidad arrojó que, para muchas actividades productivas, en particular de las economías regionales, esta nueva presión tributaria "perjudicaría notoriamente a los productores, y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso".

Los casos más complicados -según CRA- son los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias e incluso algunas producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo.

"La persistencia de las retenciones implica una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto, pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado. Por eso es imprescindible eliminarlas", se quejó la entidad, en un comunicado.

Productores de vino reclaman no pagar retenciones

Miembros del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se reunieron en Buenos Aires con legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas, para dialogar y manifestar su preocupación frente a la posible aplicación de derechos de exportación al sector y su impacto negativo para toda la cadena vitivinícola argentina.

Se trata del artículo 205, mediante el cual se propone fijar en un 8% la alícuota de derecho de exportación “para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón”. COVIAR destaca que "la vitivinicultura es una actividad de alto valor agregado, que es marca país para la Argentina, generadora de divisas, empleo y arraigo en 18 provincias".

“La aplicación de derechos de exportación al sector afectaría directamente a toda la cadena vitivinícola, principalmente al sector primario atentando contra la generación de empleos, la competitividad externa y la atracción de inversiones , sostuvo Mario González, presidente de COVIAR. Y agregó: “Somos la industria que mayor mano de obra genuina genera por hectárea para todo el país, entre otros fundamentos que nos llevan a estar convencidos de que la vitivinicultura debe tener un 0% de derechos de explotación. Tenemos todo para crecer, todas las cualidades para producir y poder exportar al mundo”.