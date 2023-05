Tolosa Paz: "No está definida la estrategia electoral en la provincia"

“No sé cuál es el miedo que puede tener alguien a someterse a 40 años de democracia al voto popular para que se definan las fórmulas, lo digo yo que fui candidata a selección única en la última elección y me toco ir a unas PASO con 5 contrincantes”, dijo Tolosa Paz, para luego agregar “yo no digo que la solución es lista única o PASO, todavía esa definición no se dio, cuando se dé se establecerán las reglas, las fórmulas, y todos los jugadores que no se sientan sintetizados por el gobernador Kicillof irán a una PASO”, explicó.