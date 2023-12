Un funcionario de Javier Milei dio detalles sobre el plebiscito: "Sería una gran encuesta nacional"

Este martes por la noche, el Presidente de la Nación fue consultado sobre un posible rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía. Ante ese escenario, el libertario mencionó por primera vez la implementación de un plebiscito: "Obviamente (llamaría a un plebiscito). El mega decreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente”.

En ese sentido, fue muy duro con los que ya adelantaron su negativa a aprobar el Decreto: "El problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente o quieren hacer algún negocio con alguna ley y con el DNU no pueden morder". "Hay legisladores que buscan coimas", pronunció el presidente".