Victoria Tolosa Paz: "Estamos en diálogo con Máximo Kirchner para garantizar la participación de las minorías"

Además, la ministra de Desarrollo Social reconoció que existe una discusión interna que alcanza a los intendentes “que vienen diciendo que quieren trabajar con las dos listas: ellos quieren jugar con la Y griega , con los dos candidatos a Presidente y a la Gobernación, pero hay un impedimento hasta ahora verbal que no está escrito en el reglamento”.

En el marco de sus intenciones electorales, la precandidata a gobernadora bonaerense reiteró que “las PASO son la mejor opción para dirimir las candidaturas” y que su postulación "no es en contra del gobernador sino como parte del requerimiento que el frente pone para competir”. "Salí a darle sustento a la precandidatura de Daniel Scioli", manifestó y apuntó que hubo una "solicitud de Máximo Kirchner, al haber PASO, de que el candidato a Presidente tenía que tener en todas las categorías los precandidatos”.

"Todos me ponen compitiendo contra Axel Kicillof y yo sigo sosteniendo que hasta que Cristina Kirchner no se expida, todavía no está claro contra quién va a competir Daniel Scioli y contra quién voy a competir yo en la Provincia”, repitió y analizó que "cualquiera sea el ganador, va a haber un liderazgo a partir del voto popular”.

Para finalizar, opinó que "el peligro del pueblo está en la vereda de enfrente con la alianza Cambiemos y los libertarios con Milei”.