Precalienta primer default corporativo de la era Macri

En los mercados, desde ayer se habla del potencial primer default corporativo importante de la era Macri. Se trata del bono a 10 años de la compañía de capitales canadienses Stoneway Capital -dedicada al desarrollo de proyectos de energía alternativa y renovables en el país-, emitido a 10 años por u$s665 millones a una tasa del 10%. La desarrolladora anunció ayer que no podrá cumplir en tiempo y forma con sus compromisos asumidos en 2017. La empresa no pudo liquidar en tiempo y forma un préstamo a la alemana Siemens por la entrega de turbinas para sus proyectos energéticos. Si el incumplimiento continúa durante los próximos 10 días, los tenedores de la deuda estarían legalmente habilitados para accionar las cláusulas de los acreedores para pedir el procedimiento de “cross default”. La empresa debía pagar en estos tiempos dos cupones según el cronograma de la colocación. Uno en septiembre, que fue liquidado sin inconvenientes; y otro en marzo. Este es el que podría tener problemas si la desarrolladora energética no logra liquidar el pago a la proveedora alemana en el tiempo estipulado en el contrato. Stoneway, de capitales provenientes de Canadá (pero según fuentes del mercado fuertemente vinculados a socios argentinos), desarrolló en el país (especialmente en la provincia de Buenos Aires) diferentes proyectos de energías alternativas y renovables, uno de los rubros que el Gobierno de Mauricio Macri más se esforzó por potenciar durante los primeros dos años de gestión; pero que con el tiempo sufrieron las mismas tormentas que el resto de las actividades industriales y de servicios con menor volumen de ayuda oficial.