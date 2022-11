Presupuesto 2023 avanzó con dictamen exprés en Senado: será ley entre el 16 y el 17 de noviembre

El interbloque de Juntos por el Cambio no firmó el despacho. Al término de la comisión, un puñado de legisladores macristas -no estuvo en ninguna de las dos reuniones el radical Martín Lousteau, espada económica de la oposición en la Cámara alta- deslizó a Ámbito que no habrá riesgo en cuanto al quorum para iniciar la sesión, y que en los próximos días se tomará una postura definitiva para el momento de la votación, situación que generó más de un dolor de cabeza en Diputados.