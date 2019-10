Provincias petroleras pierden ya $1.800 millones por precios congelados

Esta semana, Neuquén, cabecera de Vaca Muerta, reportó que en septiembre las regalías hidrocarburíferas cayeron $600 millones. El distrito gobernado por Omar gutiérrez (MPN) totalizó $3.100 millones el mes pasado versus $3.700 millones que había recaudado en agosto, según informó el medio local La Mañana.

Gutiérrez fue justamente uno de los gobernadores que encabezó el reclamo por la vía judicial. El otro fue su vecino Alberto Weretilneck, del partido Juntos Somos Río Negro. Días atrás, el Ministerio de Economía rionegrino informó que recibió en septiembre cerca de $ 341 millones en concepto de renta petrolera, unos $ 51 millones menos que en agosto, lo que representa una caída de 15% en las regalías. El pampeano Carlos Verna, en tanto, fue el tercero en llegar a la Corte, y manifestó que la provincia cedería unos $200 millones en los tres meses de freezer que dispuso el DNU.

La región patagónica concentró los reclamos. Y en esa línea, el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, se refirió a las pérdidas de recursos de la provincia, que atraviesa una grave crisis financiera. “El DNU significa una merma de ingresos para nuestra provincia de $1.900 millones en los tres meses de su aplicación”, dijo el funcionario de Mariano Arcioni este mes. Con lo cual, el recorte supera los $600 millones mensuales.

Santa Cruz, gestionada por Alicia Kirchner, estimó por su parte en $300 millones mensuales la caída mensual en ese concepto; mientras que en Tierra del Fuego la administración de la peronista Rosana Bertone no proporcionó datos precisos sobre la recaudación en regalías del último mes, aunque cálculos extraoficiales ubican la merma en torno a los $35 millones, según informó el medio Diario del Fin del Mundo.

Por su parte, en Mendoza el gobernador radical Alfredo Cornejo decidió no sumarse a la escalada judicial. El distrito cuyano tiene yacimientos convencionales y también una porción de la formación Vaca Muerta. Pero, así como los distritos gestionados por Cambiemos no se sumaron a las demandas de las provincias opositoras al Gobierno contra los decretos por la reducción del IVA y aportes personales (entre otros) que impactan en una menor coparticipación, Mendoza siguió el mismo camino en la cuestión petrolera. Si bien funcionarios de Cornejo no descartaron iniciar reclamos formales a Nación para ser compensados por ambos temas.

El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, calculó en $360 millones la pérdida por regalías durante los tres meses de congelamiento del dólar y del barril.