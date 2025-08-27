El precio de las casas en CABA sube más que el de los departamentos

Mientras que el valor del metro cuadrado de las casas subió 6% en 2025, el precio de los departamentos subió 5,4%.

El precio del metro cuadrado de casas se ubica en u$s1.828. En agosto las casas registraron un incremento del 0,7%, mientras que en 2025 acumulan una suba del 6%, por arriba del aumento de los departamentos (5,4%).

De acuerdo a un relevamiento realizado por el portal de clasificados Zonaprop, una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de u$s298.993, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en u$s493.081.

Palermo continúa primero en la lista de barrios de la Ciudad de Buenos Aires que registra la oferta más cara para la compra de casas, con un precio medio de u$s3.527 por m2 . Belgrano (u$s2.937 por m2) y Recoleta (u$s2.500 por m2) completan el podio de los barrios más costosos.

En contrapartida, Villa Soldati se presenta como el barrio más económico, con un precio medio de u$s713 por m2. Le siguen Nueva Pompeya y La Boca, con precios medios de u$s763 por m2 y u$s788 por m2, respectivamente.

El metro cuadrado de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires continúa en alza: en agosto subió un 0,4% y se ubicó en u$s2.450. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,4%, mientras que en los últimos doce meses subieron un 6,5%.

Un monoambiente tiene un valor de u$s107.530, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s129.621 y uno de tres ambientes cuesta u$s178.698.

Puerto Madero (u$s6.138 por m2), Palermo (u$s3.426 por m2) y Núñez (u$s3.312 por m2) continúan primeros en la lista de barrios con la oferta más cara de CABA. Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de u$s1.057 por m2. Le siguen Nueva Pompeya (u$s1.440 por m2) y La Boca (u$s1.578 por m2).

¿Cuánto cuesta alquilar un departamento de tres ambientes?

El precio medio de un departamento aumentó un 2,1% en agosto. En 2025, el aumento en los valores de los alquileres fue del 24%, por encima de la inflación (19,2%). En los últimos doce meses, el incremento en este segmento fue del 40,4%, por encima de la inflación (33,3%) pero por debajo del ajuste del ICL (51,5%).

Un monoambiente se ubica en $583.215 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por $682.377 por mes y un departamento de tres ambientes, por $915.882 mensuales.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros, un alquiler se ubica en $1.201.649 por mes. Le siguen Palermo ($753.093 mensuales) y Núñez ($745.656 mensuales). Por el contrario, Lugano se posiciona como el barrio más económico, con un precio medio de $512.510 pesos mensuales. Parque Patricios ($594.749 por mes) y Floresta ($600.675 por mes) completan el ranking.

¿Qué barrios son las mejores opciones para invertir?

La relación alquiler/precio retrocedió en agosto y se ubica en 5,17% anual. Actualmente se necesitan 19,3 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 17,1% menos de lo requerido hace un año atrás.

Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda siguen siendo los mejores barrios para los inversores que buscan renta. En estos barrios, la rentabilidad es mucho más alta que en otros barrios, con retornos brutos de 8,9%, 8,6% y 7,5%, respectivamente. Por el contrario, Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,6%. Le siguen Palermo (4%) y Núñez (4,1%).