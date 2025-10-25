"La Inmobiliaria": cómo es y cuánto cuesta vivir en este edificio histórico cerca del Congreso

En pleno Monserrat, sigue en venta un semipiso que fue reciclado en este edificio inaugurado en 1910, con dos cúpulas gemelas. También hay alquileres Airbnb.

Vista de la fachada principal del edificio, con sus balcones en arco y detalles ornamentales que conservan el diseño original del arquitecto Luigi Broggi.

En la esquina de Avenida de Mayo y Presidente Luis Sáenz Peña, frente a la plaza del Congreso , el Edificio La Inmobiliaria concentra las miradas. Un semipiso de 222 m2, con seis ambientes, cuatro dormitorios y dos baños, se ofrece en el quinto piso por u$s295.000 . Pero además, hay departamentos en alquiler temporario, tipo Airbnb, que oscilan en u$s600 el mes.

La unidad en venta conserva la lógica espacial y los materiales de la Belle Époque porteña —techos altos, ventanales hacia la avenida, pisos de pinotea y parquet—, junto con equipamiento actual de climatización, agua caliente y calefacción individuales, y baulera en subsuelo. La altura interna de los ambientes potencia la percepción de piso alto: se siente como un octavo o noveno nivel, aunque la planta esté en el quinto.

Mientras que las que se alquilan disponen de una amplia sala de estar con luz natural, comedor independiente, escritorio y generosos pasillos que conectan los distintos ambientes. En la planta principal se ubican dos dormitorios, la cocina en entrepiso y un baño completo, mientras que en el nivel superior se encuentran un segundo baño y dos dormitorios adicionales de menores dimensiones.

Una de las propiedades fue renovada por los diseñadores neoyorquinos Rafael Pimentel y Nicolás de Urquiza , quienes preservaron su estructura original incorporando detalles contemporáneos.

La Inmobiliaria integra el paisaje urbano de la Avenida de Mayo desde 1910 . La obra fue diseñada por el arquitecto italiano Luigi Broggi para la compañía de seguros de capital argentino fundada por Antonio Devoto . Su inauguración coincidió con los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo.

El edificio ocupa la manzana completa y es reconocible por sus dos cúpulas gemelas en las ochavas; bajo esas coronaciones, miran a la avenida esculturas de Venus y Apolo, parte del programa decorativo original. La composición de fachadas mezcla recursos del neorrenacimiento italiano con elementos del art nouveau: loggias apiladas, columnas sobre pedestales, arcos de medio punto y revoques con trabajos pictóricos y esgrafiados de los que aún quedan rastros.

Historia

La planta baja alojó comercios que se volvieron parte de la memoria de la avenida. La esquina se hizo célebre por la Cervecería Berna, instalada en 1928 y recordada por su sándwich “Berna” de lomito con anchoas; su vereda colmada obligó a ordenar el uso del espacio peatonal.

Antes, la casa Heinlein —proveedora de artefactos sanitarios— había dado el apodo alternativo de “Palacio Heinlein”. Con el tiempo, el frente perdió copones y cresterías, y se encadenaron intervenciones puntuales: en 1968 se reparó una de las cúpulas; en 1994, una tormenta dañó la otra y se restauró a las pocas semanas, luego de relevos del hierro original.

Congreso Vista desde el balcón del Edificio La Inmobiliaria hacia la Plaza del Congreso, con la escultura original de Venus en primer plano, parte del conjunto ornamental de 1910

Hoy, la propiedad horizontal combina viviendas y oficinas en los niveles superiores y locales en planta baja. La unidad en venta es apta profesional, un dato que abre alternativas de uso. La distribución responde a la tipología de renta de principios del siglo XX: sectores sociales hacia el frente con vistas a la avenida —hall de recepción, dos salas principales y balcón francés—; áreas privadas contiguas y servicios en la parte posterior.

En una segunda planta se ubican la cocina y un baño completo; en el altillo, una suite con baño propio resuelve el programa de descanso. La operación de reciclaje incluyó restauración de pinotea y parquet, ordenamiento de instalaciones vistas donde fue necesario, y actualización de sistemas térmicos y eléctricos sin alterar la envolvente.

Inmobiliaria Una de las viviendas en alquiler fue decorada por diseñadores internacionales (Foto: Airbnb)

El arquitecto Fernando Lorenzi, del estudio INFILL y especialista en refacciones de cúpulas y envolventes históricas, define al edificio como un caso singular de permanencia urbana: “Con más de un siglo de historia, sigue siendo una pieza de referencia en la avenida por su estructura, sus remates y la proporción de sus fachadas. El valor está tanto en la imagen urbana como en la capacidad de adaptarse sin perder identidad”.

Escenario inmobiliario

El precio de u$s295.000 ubica a la unidad por debajo de operaciones recientes de similares superficies en el corredor, según brokers consultados, en un segmento donde la variable patrimonial pesa tanto como la localización. En la zona, las tipologías comparables rara vez combinan metraje amplio, techos altos y balcón francés con vistas abiertas al Congreso y a la secuencia de cúpulas y frontis de la avenida. La baulera en subsuelo y la aptitud profesional agregan rendimiento potencial para quien necesite espacios flexibles.

La Inmobiliaria Propiedades Escaleras de mármol y el ascensor jaula, intacto Izrastzoff Inmobiliaria

La impronta del edificio excede su silueta. En su frente principal, la longitud de fachada —más de 65 metros— organiza una secuencia de loggias que modulaba la ventilación y el asoleamiento antes del aire acondicionado. Las ochavas permiten una lectura diagonal de la avenida hacia el Palacio del Congreso y hacia el eje oeste, una condición que explica parte del atractivo visual desde el balcón del semipiso.

En el interior, el ascensor jaula original, con cabina metálica y madera, se mantiene en uso y aporta continuidad de lenguaje al núcleo de circulación, un rasgo que los aficionados al patrimonio valoran especialmente.

La Inmobiliaria Propiedades Zona de ingreso al edificio que ya tiene 115 años de vida Izrastzoff Inmobiliaria

En el mercado, las unidades con identidad arquitectónica tienen demanda específica. Iuri Izrastzoff, de Izrastzoff Inmobiliaria, describe ese perfil: “Hay compradores que buscan algo más que un metraje o una ubicación. Quieren un relato de ciudad, un lugar que explique por qué Buenos Aires es Buenos Aires. La pinotea restaurada, los herrajes, el balcón al eje cívico, son atributos que no se replican”.

La localización sobre Avenida de Mayo mantiene ventajas logísticas —conectividad con el subte, oferta cultural y gastronómica, cercanía a centros administrativos— y desafíos propios de los cascos históricos: vibración de tránsito, restricciones para intervenir fachadas, y reglas patrimoniales que exigen criterios de reversibilidad y respeto por materiales y texturas. Allí, la curaduría de obras cobra importancia: consolidar revoques, completar orlas faltantes, homogeneizar terminaciones sin producir falsos históricos.

Para Lorenzi, el equilibrio se construye “proyectando con la huella del edificio: ni congelar ni simular, sino trabajar con la materia existente”.

Cómo se reformó la unidad que se vende

En el interior del semipiso, la restauración de pinotea evitó reemplazos innecesarios. Donde las tablas estaban comprometidas, se injertaron piezas compatibles y se niveló con resinas, manteniendo el dibujo.

Cocina La cocina se modernizó por completo y ahora luce con muebles y equipos empotrados como las actuales

Los ventanales a la avenida conservan proporciones originales; la aislación se lograría con sistemas de doble hoja y burletes —medida usual en esta tipología—, en conjunto con cortinas de enrollar internas y textiles densos. En baños y cocina, el criterio fue actualizar artefactos y tendidos sin alterar la lectura de los muros exteriores ni ocupar los ritmos de vanos con muebles fijos.

La terraza técnica y los niveles de servicio del edificio alojan equipos comunes; en departamentos como el ofrecido, la caldera dual y el termotanque individual resuelven la independencia de consumos.

IMG-20250429-WA0113 Comedor del departamento en venta, con ambientación contemporánea y bebidas para distintos tragos

La aptitud profesional habilita usos mixtos —estudio, consultorio, despacho— con acceso y circulación acordes al reglamento interno. El consorcio mantiene un estándar de cuidado compatible con el grado de protección, lo que condiciona positivamente cualquier obra futura.

Ambiente Ambito Ambiente del semipiso en el Edificio La Inmobiliaria, con pisos de pinotea restaurados, techos altos y carpinterías originales

En el plano histórico, La Inmobiliaria condensa una etapa: la ciudad que buscó equipararse con capitales europeas a través de grandes avenidas, equipamientos cívicos y arquitectura ecléctica. Ese programa se proyectó en la Avenida de Mayo, donde los ritmos de arquerías, mansardas y cúpulas crearon una línea de cielo reconocible.

En las visitas, la secuencia habitual arranca por el hall, continúa por las dos salas al frente y deriva al balcón, donde aparece la escala del eje cívico.

Fernanda Barboza, de Izrastzoff Inmobiliaria, resume el diferencial desde ese punto de vista: “Las esculturas de la fachada están a la altura del balcón y forman parte del recorrido visual. No es solamente una vista abierta; es una experiencia espacial con piezas originales que cuentan la época”.