La "inmobiliaria de Milei" libera más de 60.000 m2 en el Parque de la Costa: qué se podría construir

La nueva superficie de 9.247 m² se suma a otras 5,1 hectáreas incorporadas al listado de la AABE. La ubicación despierta interés por sus posibilidades urbanísticas.

La Estación Delta del Tren de la Costa, en Tigre, junto a uno de los terrenos de 9.247 m2 que el Gobierno desafectó del uso ferroviario y que podría avanzar hacia una futura venta

La llamada “inmobiliaria de Milei”, en referencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), suma un nuevo capítulo en su política de disposición de tierras públicas . Esta vez, el foco está en Tigre, donde el Gobierno nacional liberó del uso ferroviario un terreno de 9.247,14 m2 junto a la estación Delta del Tren de la Costa, en un sector lindero al Parque de la Costa. La decisión abre la puerta a una eventual venta y se suma a otra parcela de más de cinco hectáreas que ya figura en la cartera estatal de inmuebles con destino a comercialización futura. En total, ambas superficies superan los 60.800 m2.

La operación despierta interés por la ubicación de los predios, cerca del río, de la estación ferroviaria y de uno de los principales polos de entretenimiento del norte del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, todavía no existe un precio oficial para las tierras, una fecha de subasta ni un proyecto inmobiliario aprobado que permita establecer qué podría construirse. La posibilidad de un desarrollo residencial, comercial o de usos mixtos dependerá de las condiciones de venta y de la normativa urbanística aplicable.

El nuevo movimiento quedó formalizado mediante la Resolución 1852/2026 del Ministerio de Economía, que se publicó en el Boletín Oficial el 26 de octubre. La norma desafectó del uso ferroviario una superficie de 9.247,14 m2, identificada con el código CIE 0600076108/17 y asignada a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA).

El procedimiento comenzó a partir de una solicitud de la AABE a la Secretaría de Transporte. Durante el trámite, la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) informó que el sector no se utiliza para la operación del servicio, que no existen obras en ejecución ni proyectos de intervención sobre ese espacio y que no había objeciones para avanzar con una eventual disposición del inmueble.

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estableció que, ante una futura enajenación, la mensura y delimitación del terreno deberán contar con la intervención de ADIFSA y respetar las observaciones técnicas de la operadora ferroviaria. En otras palabras, el Gobierno dio el paso administrativo que permite evaluar otro destino para la parcela, pero todavía no convocó a una subasta.

El dato más relevante aparece al observar el terreno lindero. En septiembre de 2025, el Estado ya había desafectado otros 51.563,63 m2, identificados con el código CIE 0600076108/15, que comprenden buena parte de las instalaciones del Parque de la Costa. La AABE incorporó esa superficie a su catálogo de inmuebles bajo la categoría de grandes proyectos urbanos y el estado de “venta futura”.

Si se suman las dos parcelas, el conjunto alcanza los 60.810,77 m2, equivalentes a poco más de seis hectáreas. No obstante, la documentación oficial no establece que ambos terrenos se venderán juntos ni que compartirán una misma subasta. La parcela más grande ya figura en el listado de futuras ventas, mientras que la de 9.247 m2 todavía no tiene una comercialización anunciada.

Historia que mezcla trenes, entretenimiento y negocios inmobiliarios

La relación entre estos terrenos y los emprendimientos comerciales de Tigre se remonta a la década de 1990, cuando el Estado concesionó el Tren de la Costa. El contrato original no se limitaba al transporte de pasajeros: también contemplaba la explotación comercial de áreas aledañas al recorrido y un proyecto de transformación urbanística de ese corredor.

La concesión fue adjudicada a Tren de la Costa SA, vinculada a Sociedad Comercial del Plata, y aprobada mediante el Decreto 204/1993. El esquema combinaba la recuperación del ramal ferroviario, la prestación del servicio y el aprovechamiento comercial de determinados espacios. En ese contexto surgió el vínculo entre el tren y los terrenos donde luego se desarrolló el Parque de la Costa, inaugurado en 1997.

Los juegos del Parque de la Costa, uno de los principales atractivos turísticos de Tigre, forman parte del complejo lindero a más de 51.500 m2 de tierras estatales que la AABE incorporó a su cartera de futuras ventas

El modelo privado terminó en 2013, cuando el Estado rescindió el contrato de concesión por incumplimientos contractuales y asumió la operación ferroviaria. A partir de entonces, los bienes vinculados con aquella concesión quedaron bajo un nuevo esquema de administración pública, aunque el parque de diversiones continuó con actividad privada.

Más de tres décadas después, el Gobierno comenzó a desafectar distintas superficies que ya no considera necesarias para la operación ferroviaria. El antecedente de septiembre de 2025 y la nueva resolución de octubre de 2026 muestran la continuidad de ese proceso sobre terrenos contiguos.

La situación, de todos modos, no implica que el Parque de la Costa deba cerrar ni que sus instalaciones vayan a desaparecer. La desafectación de tierras públicas y su eventual venta constituyen procesos distintos de la continuidad operativa de los emprendimientos que funcionan en el lugar. Tampoco existe, por ahora, un anuncio oficial que confirme una reconversión inmobiliaria del complejo.

¿Qué se podría construir y cuánto cuestan los departamentos de lujo?

El tamaño de los terrenos y su ubicación abren interrogantes sobre el potencial inmobiliario de la zona. Un desarrollo residencial de categoría, un complejo comercial o un proyecto de usos mixtos son alternativas que podrían evaluarse, pero ninguna está confirmada. Antes de proyectar edificios, viviendas o locales, será necesario conocer las condiciones de comercialización, las restricciones sobre cada parcela y los indicadores urbanísticos que determine el municipio.

El Código de Zonificación de Tigre establece los usos y parámetros aplicables a los distintos sectores del partido. Además, el municipio incluye entre sus normas la Ordenanza 4448/26, que establece límites de altura y perfiles urbanos, y contempla la exigencia de factibilidad de servicios sanitarios de AySA para los proyectos constructivos. Por eso, la superficie total del terreno no equivale automáticamente a los m2 que podrían edificarse: esa capacidad dependerá de la zonificación específica, las alturas permitidas, los retiros, las restricciones y la infraestructura disponible.

Vista aérea del predio del Parque de la Costa que podría reconvertirse a partir de la futura venta Agencia de Administración de Bienes del Estado

El mercado de viviendas de alta gama de Tigre ofrece una referencia para dimensionar el negocio potencial, aunque los precios de los departamentos no permiten calcular por sí solos el valor de las tierras. Según datos de publicaciones inmobiliarias relevadas, los departamentos de tres ambientes en Nordelta registran un precio típico de u$s517.000, con valores de publicación cercanos a u$s4.691 por m2. La mayoría de esas unidades tiene entre 86 y 112 m2.

En las unidades de cuatro ambientes o más, el precio típico publicado llega a u$s684.000, con un valor de alrededor de u$s4.905 por m2. En este segmento, las superficies más frecuentes van de 109 a 143 m2, aunque existen propiedades que superan ampliamente esos valores según las vistas, las terrazas, las amenities y la ubicación dentro de cada complejo.

La diferencia con el conjunto del mercado de Tigre es considerable. El monitor inmobiliario de Mudafy ubicó en octubre el precio mediano de publicación de los departamentos del partido en u$s3.005 por m2. Para una unidad de tres ambientes, el valor típico informado fue de u$s259.000; para una de cuatro ambientes, u$s339.000. Son referencias generales, que incluyen propiedades de distintas categorías y ubicaciones, por lo que no deben confundirse con los precios del segmento premium de Nordelta.

Estas cifras permiten dimensionar el mercado al que podría apuntar un futuro desarrollo de alta gama en el corredor de Tigre, pero no constituyen una tasación de los terrenos estatales. Para calcular el valor de una eventual operación también será necesario conocer el precio base de subasta, la superficie edificable autorizada, los costos de construcción, las obligaciones de infraestructura y los plazos de ejecución.