El Estado subastará el terreno del Parque de la Costa: despierta interés desarrollador, qué se construiría allí

La Agencia de Administración de Bienes del Estado subastará más de 51.000 m2 en Tigre, con frente al río. El predio concentra ubicación, escala y potencial urbano.

Tras la susbasta se espera que este espacio se reconvierta en un lugar de viviendas y usos mixtos

El Estado nacional dio un nuevo paso en su programa de venta de inmuebles públicos con el anuncio de la subasta del terreno donde funciona actualmente el Parque de la Costa, en el partido de Tigre. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se pondrá en el mercado un predio de más de 51.000 metros cuadrados, con salida directa al río y una localización considerada estratégica dentro del corredor norte del Gran Buenos Aires (GBA).

La operación forma parte del plan oficial para desprenderse de más de 300 activos inmobiliarios, con el objetivo de reducir costos de mantenimiento y generar ingresos fiscales. Dentro de ese esquema, el terreno del Parque de la Costa aparece como uno de los bienes de mayor atractivo por su escala, su entorno consolidado y su cercanía con uno de los polos turísticos y comerciales más activos de la provincia.

Según confirmaron fuentes oficiales de la AABE, la subasta todavía no tiene fecha definida, aunque se espera que se concrete durante 2026. El predio que se ofrecerá corresponde a una porción significativa del área donde hoy opera el parque, luego de que el Gobierno nacional desafectara su uso ferroviario mediante la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía.

El predio que la AABE llevará a subasta está ubicado sobre Vivanco 1509, en la localidad de Tigre, con frente directo al río Luján y a metros del Tren de la Costa, el Puerto de Frutos y el casco céntrico del distrito.

Se trata de una zona con alta circulación turística, fuerte presencia comercial y excelente conectividad, tanto fluvial como terrestre, un diferencial que refuerza el interés por un terreno de gran escala difícil de replicar en el corredor norte del conurbano.

Mapa Parque de la Costa Zona en donde está el predio del Parque de la Costa que será subastado en 2026 (Foto: Google Maps)

La operación se inscribe en el plan de venta de activos públicos que impulsa el Gobierno nacional a través de la AABE, organismo que en el mercado ya es mencionado como la “Inmobiliaria de Milei” por su rol central en la desinversión estatal. Según datos oficiales, el programa apunta a desprenderse de más de 300 inmuebles y ya permitió recaudar más de u$s320 millones, con un objetivo total cercano a los u$s800 millones, mediante la subasta de edificios administrativos, terrenos ferroviarios y predios de alto valor estratégico como el del Parque de la Costa.

Ubicación

El terreno se emplaza en una zona clave de Tigre, a metros del centro urbano, del Puerto de Frutos, de la estación fluvial y del recorrido del Tren de la Costa. El entorno inmediato combina turismo, gastronomía, comercio, desarrollos residenciales y marinas, con un flujo constante de visitantes durante todo el año.

La salida directa al río Luján le agrega un diferencial poco frecuente en el mercado, incluso dentro del corredor norte. Se trata de un tipo de activo escaso, donde confluyen conectividad, paisaje, superficie y posibilidades de reconversión urbana. La cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, tanto por transporte público como por accesos viales, refuerza su atractivo para proyectos de escala.

Mapa AABE Vista aérea del sector que será subastado

Desde el sector inmobiliario señalaron que terrenos con estas características no suelen aparecer con frecuencia en el mercado abierto, y cuando lo hacen generan fuerte expectativa entre desarrolladores, fondos de inversión y grupos con foco en usos mixtos.

Qué valores se manejan en el mercado

Aunque la AABE todavía no definió un precio base, operadores del sector coinciden en que el valor final dependerá de múltiples variables: normativa urbanística, usos permitidos, capacidad constructiva, impacto ambiental y condiciones de la subasta.

En zonas consolidadas del norte bonaerense, con frente al río y potencial para desarrollos integrales, los valores del suelo muestran una amplia dispersión. En algunos casos, terrenos bien ubicados para proyectos premium o mixtos se negocian en rangos elevados, mientras que en otros se prioriza la viabilidad del desarrollo por sobre el precio inicial.

Por ese motivo, en el mercado se habla más de escenarios posibles que de cifras cerradas. El consenso es que la combinación de ubicación, tamaño y entorno convierte al predio en una de las piezas más codiciadas del paquete de activos que el Estado planea vender en los próximos años.

Quiénes podrían estar interesados

El anuncio activó el radar de grandes desarrolladores, aunque por ahora con cautela. Desde Consultatio, la empresa liderada por Eduardo Costantini, reconocieron que se trata de un terreno “a evaluar”, aunque aclararon que no se encuentra entre sus prioridades actuales. Desde Argencons, socia histórica en varios proyectos, destacaron la ubicación estratégica, pero señalaron que no encaja de manera directa con el tipo de desarrollos que suelen llevar adelante.

Parque de la Costa 2 Quien se quedará con este predio y en qué se transformará una vez adquirido por los futuros dueños

Más allá de estos nombres, en el mercado aparecen otros perfiles potenciales: grupos con experiencia en desarrollos turísticos, operadores de usos mixtos, fondos inmobiliarios y empresas interesadas en proyectos que integren vivienda, hotelería, comercio y espacios públicos.

La cercanía con el río y el perfil del entorno alimentan la idea de emprendimientos orientados al turismo, al ocio o a residencias de alta gama, aunque todo quedará sujeto a las condiciones urbanísticas que se definan para el predio.

Un predio con historia

La historia del terreno está ligada al desarrollo del norte del conurbano en las últimas décadas. En 1992, el Estado otorgó en concesión la línea ferroviaria Maipú-Delta a Sociedad Comercial del Plata, que reactivó el servicio bajo el nombre Tren de la Costa y comenzó a explotar comercialmente las estaciones y los terrenos aledaños.

En ese contexto nació el Parque de la Costa, que se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos del distrito. Con el paso del tiempo, los locales comerciales de las estaciones perdieron dinamismo y varias áreas quedaron subutilizadas, mientras el parque logró sostener su actividad.

En 2013, el Estado retomó el control del Tren de la Costa y de parte de los terrenos, y en 2021 el parque fue transferido a un grupo privado encabezado por Marcelo Fígoli, que continuó con su operación.

Una subasta que mira a 2026

Para el mercado inmobiliario, la venta del terreno del Parque de la Costa funciona como termómetro del interés inversor en activos urbanos de gran escala. La expectativa está puesta en cómo se estructurará la subasta, qué condiciones se fijarán y qué tipo de proyectos se habilitarán.

ás allá del resultado, la operación confirma la decisión oficial de avanzar con la venta de activos de alto valor y reconfigurar el mapa de tierras públicas. En Tigre, uno de los distritos más dinámicos del norte bonaerense, la subasta abre un nuevo capítulo sobre el futuro de un predio emblemático, donde ubicación, historia y potencial vuelven a poner al mercado en estado de atención.