Reunión de la Reserva Federal: déjalo ser. El aterrizaje suave en piloto automático

La economía estornuda. El mercado de trabajo amaga que sí, pero no. Creó 199 mil puestos netos en noviembre, más que lo esperado y más que suficientes para asolearse y evitar un resfrío. La desocupación venía en alza y prometía llegar a 4%. Nada demasiado grave. No deja de ser el umbral de pleno empleo, según la métrica de la Fed. Y no ocurrió. Mermó dos décimas a 3,7%, su valor mínimo desde julio. La regla de Sahm, un aumento de medio punto porcentual desde el escalón más bajo en los últimos doce meses, no se verificó. No estamos pues en la antesala de una recesión. Y aun de haber cruzado el Rubicón, Claudia Sahm, quien identificó la regularidad estadística, está convencida de que esta vez es diferente. La encuesta de hogares revela la fortaleza subyacente en el mercado de trabajo, que se modera pero no se rinde. Allí surge una visión alternativa, la que explica la caída de la desocupación a 3,7%. El empleo habría registrado un salto de 747 mil, mucho más que en el informe a nivel de establecimientos. Y los desempleados se redujeron en 215 mil. ¿Qué mejor señal para el banco central que un recorte de la tasa de paro en el marco de un franco aumento de la participación laboral?