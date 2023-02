Envejecimiento: qué es el diagnóstico de estrés oxidativo y cómo es su tratamiento

La expectativa de vida se viene incrementando de manera alentadora, los datos hablan por sí mismos. A fines del siglo XIX, la expectativa de vida apenas superaba los 40 años, siendo que en la actualidad, en los países desarrollados, se llega a los 85 años de edad. Podemos proyectar que para fin de esta década 1 millón de personas superarán los 100 años de edad. Alcanzar esta edad y poder seguir desarrollando actividad física, es un ejemplo de la calidad de vida. Esto se plasma en Japón donde todos los años se efectúa una maratón par personas mayores de 90 años.

En este sentido se conjugan los avances de la medicina y la ciencia, como así también la concientización por parte de las personas del protagonismo de sus hábitos. Digamos dieta, ejercicio, medioambiente y todo aquello que rodea nuestras células en grado de poder interactuar en su genética. Es lo que entendemos como epigenética.

Muchos ensayos demuestran en modelos animales como esta epigenética influye en marcadores concretos de envejecimiento. Por ejemplo en ratas con actividad epigenética adversa se observa deterioro acelerado de la vista y el pelaje, siendo que al modificar ese entorno en “positivo”, conduce a recuperar la vista y el pelaje.

jubilados Freepik

En otro campo de LA GENÉTICA, podemos descifrar en un individuo la predisposición a ciertas enfermedades vinculadas a determinados genes y en este sentido se está investigando cómo se podría modificar ese gen.

Envejecer es un hecho inevitable y el ser humano no es solo un ser vivo más de la naturaleza, sino que además está dotado de inteligencia.

Mientras que los seres vivos en general se adaptan al entorno, el ser humano adapta el entorno a sus necesidades y ello produce indudablemente un cambio en su biología.

El envejecimiento, biológicamente, es el proceso mediante el cual las funciones y capacidades vitales se van deteriorando produciendo fallos cada vez más difíciles de reparar por el propio organismo generando patologías que en última instancia resultan irreparables implicando este hecho la muerte del individuo.

La pregunta es, cuándo comenzamos a envejecer… simplemente el mismo día en que nacemos. A partir de este feliz acontecimiento comienzan procesos fisiológicos, los cuales justamente por ese medioambiente favorable o no, estarán influenciando el camino hacia un viaje saludable.

Biológicamente nos estamos oxidando. Siendo que somos seres vivos aerobios un porcentaje del oxígeno que respiramos en los procesos de obtención de energía se transforma en RADICALES LIBRES o basura. Esos radicales libres que oxidan las estructuras biológicas se balancean con antioxidantes. Este desequilibrio se denomina ESTRES OXIDATIVO.

El diagnóstico del mismo, que tenemos a nuestra disposición en Argentina, se efectúa simplemente midiendo la concentración de radicales libres y la concentración de antioxidantes en sangre. Es una determinación rutinaria de laboratorio que permite evaluar el estado general de salud del individuo. Esta problemática tiene solución para revertir esta situación. El tratamiento consiste en indicar en cado caso cuales son los requerimientos vitamínicos y de minerales necesarios y establecer las dosis adecuadas.

El diagnóstico de estres oxidativo y su tratamiento, permite no solo prevenir un envejecimiento acelerado, sino en los casos de enfermedad crónica, ayudar a que el paciente envejezca como una persona sana dada por su biología y no por su situación particular.

En síntesis, somos consecuencia de la información que llevamos en nuestros genes, los cuales no son inmunes a todo aquello que lo rodea para bien o para mal. Y el momento de la vida en el cual se debe actuar es justamente al inicio de la vida misma.

Desde hace poco menos de una década venimos realizando este diagnóstico y su tratamiento, obteniendo muy buenos resultados en la reversión del estrés oxidativo.

* Medico M. N. 73.854 Especialista en Cirugia Plastica y Reparadora Especialista en Medicina Estetica. Director Centro Medico Lopez Carlone. Miembro de la Real Academia de Sevilla. Miembro de la Real Academia de Granada. Miembro Titular de la Sociedad de Cirugia Plastica de Buenos Aires.

**Bioquímico. Especialista en manejo de Radiaciones Ionizantes CONEA Especialista en Endocrinologia UBA.