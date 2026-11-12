Hantavirus en el crucero Hondius: dos estudios vincularon el brote con casos previos en la Patagonia + Agregar ámbito en









Los trabajos documentaron contagios entre pasajeros y tripulantes. Los registros argentinos permitieron rastrear el linaje del virus hasta 2018.

El M/V Hondius había partido de Ushuaia antes de que se detectara el brote de hantavirus. Europa Press News - Europa Press

Dos estudios publicados en la revista Science aportaron nuevas pruebas sobre el brote de hantavirus registrado entre abril y mayo de 2026 a bordo del M/V Hondius, un crucero que había partido de Ushuaia. Los trabajos documentaron contagios de persona a persona durante el viaje y vincularon el virus del brote con casos detectados años antes en el norte de la Patagonia argentina.

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Investigadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Malbrán) participaron de los estudios. Las muestras conservadas en el país, junto con los registros genéticos y epidemiológicos de casos anteriores, permitieron establecer que el linaje identificado en el crucero ya circulaba en la región antes del brote.

Qué se sabe sobre los contagios a bordo del Hondius El primero de los trabajos analizó 13 casos asociados al brote. Los investigadores compararon las secuencias genéticas del virus, las fechas en que aparecieron los síntomas y los contactos entre pasajeros y tripulantes. El análisis confirmó que el brote correspondió al virus Andes, que circula naturalmente en algunas regiones de la Argentina y Chile, y que parte de los contagios ocurrió durante el viaje.

Uno de los casos que respaldó esa conclusión fue el de un paciente que presentó síntomas el 31 de mayo, unos 60 días después de la partida del buque. La persona había mantenido contacto estrecho y prolongado con alguien infectado. El tiempo transcurrido desde el embarque superaba el plazo que los investigadores usaron para evaluar una exposición previa al viaje.

El vínculo con Neuquén y lo que aún no se pudo determinar El segundo estudio, realizado por investigadores del Malbrán, encontró similitudes genéticas entre el virus del Hondius y muestras de casos registrados en el norte de la Patagonia entre 2018 y 2025. Entre las más cercanas estaban las de dos hermanos que desarrollaron síndrome pulmonar por hantavirus en Villa Meliquina, Neuquén, en 2018.

Ese parentesco permitió reconstruir parte de la historia del virus, aunque no estableció dónde ni cuándo ocurrió la primera infección. Para examinar esa pregunta, el equipo reconstruyó el itinerario de los dos primeros casos identificados: una pareja que había recorrido la Argentina y Chile en una casa rodante antes de embarcar. Como ambos habían fallecido, los investigadores recurrieron a registros migratorios, información de autoridades locales y datos sobre la distribución de los roedores que transmiten el virus. El ingreso documentado a la Argentina por el paso Icalma había ocurrido unos 62 días antes de los primeros síntomas, un intervalo que los autores consideraron demasiado largo para explicar con facilidad la infección. Los trabajos reunieron a instituciones de América, Europa y África. La directora de la ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, destacó que la capacidad de diagnóstico, la vigilancia genómica y la conservación de muestras históricas, junto con la cooperación internacional, permitieron responder a una emergencia sanitaria que involucró a varios países.

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