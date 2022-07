Sobresale Natalia Oreiro como la mejor Evita de la TV y el cine

La buena noticia es que Natalia Oreiro encarna a la mejor Eva Duarte, tanto de la TV y del cine argentinos como internacional. Hollywood se ocupó de la vida de la líder de los descamisados por primera vez con una distorsionada miniserie biográfica, “Evita Peron” (1981), dirigida por Marvin J. Chomsky y protagonizada por Faye Dunaway, como Eva, y James Farentino como el General Perón. Lo no tan bueno es que a lo largo de los 7 episodios de menos de 50 minutos cada uno de la serie de Disney “Santa Evita”, no siempre se intercalan de manera fluida las escenas biográficas con el extraño y necrófilo derrotero de su cadáver, lo que marca la diferencia con el best seller de Tomás Eloy Martínez.