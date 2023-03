Sobresaliente policial francés que no da tregua

El film toca muy de cerca desde la primera escena en la que una chica es abordada de noche por un encapuchado –que tal vez conozca, o tal vez no- que le arroja un liquido combustible y luego la prende fuego viva. Bastien Boullion interpreta al detective que esa misma noche, pocas horas antes, despide a su jefe y asume el liderazgo de la sección homicidios de Grenoble y pronto se ocupa del caso. El y sus hombres descubren que la chica asesinada tenia muchos amantes que en algunos casos no la trataban como se merecía, pero no a nivel de violencia propiamente dicha. Por ejemplo, hay un rapero amateur que le compuso una canción diciendo que le prendería fuego, pero eso no lo convierte en el homicida. Los diálogos son brillantes y a veces con un humor solapado que distiende. También hay una subtrama interesante sobre el protagonista y su segundo, un hombre torturado por su reciente divorcio que tiene que ir a dormir a la casa de su colega.