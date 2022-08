Suar, con tema serio pero en tono cómico

Aquí, para colmo, la mujer es una ex esposa insoportable, impresentable, recién salida de una clínica psiquiátrica, con la idea fija proclamada a los gritos, pero también con la necesidad de ser cobijada por los seres queridos. Y el hombre debe hacerse cargo, quiera o no. Vale decir, “30 noches con mi ex” plantea, de modo algo disparatado, lo que otras producciones del mismo sello, como “El día que me amen” o “Tratame bien”, habían expuesto de modo más serio: la angustiosa necesidad de afecto de la gente con problemas mentales. El modo serio pegaba mejor. Pero ésta es una comedia, y hay que verla como tal.