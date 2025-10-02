SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de octubre 2025 - 09:58

PECOM presenta su 4° Reporte de Sustentabilidad

Se trata de un balance de 2024 con foco en el negocio, la excelencia, las personas y el ambiente.

El Reporte de Sustentabilidad, se presenta como una invitación al diálogo con todos los grupos de interés.

PECOM presentó su cuarto Reporte de Sustentabilidad, un reflejo del camino recorrido y de los compromisos sostenidos a lo largo de 2024.

En un contexto de grandes cambios para la compañía y para la industria energética en general, PECOM reafirmó su capacidad de transformación a la vez que profundizó su compromiso con la sustentabilidad como eje transversal de su estrategia.

El reporte destaca los avances logrados en materia de excelencia operacional, cuidado del ambiente y foco en las personas y comunidades.

“La sustentabilidad no es un capítulo aislado: es parte de cómo concebimos el negocio. Este reporte muestra cómo seguimos evolucionando como compañía sin dejar de poner en el centro a las personas, el ambiente y la excelencia en todo lo que hacemos. Nuestro compromiso con la sustentabilidad y la excelencia operacional, apalancados en la mejora continua, son nuestra guía en cada proyecto, servicio o trabajo que realizamos.”, señaló Gretel D´Amico, Directora Ejecutiva de Sustentabilidad y Excelencia Operacional de PECOM.

El Reporte de Sustentabilidad, se presenta como una invitación al diálogo con todos los grupos de interés y como una expresión del compromiso de PECOM de seguir apostando al desarrollo energético responsable, con el propósito de acercar a las personas la energía que necesitan para avanzar.

El documento completo ya está disponible en la página web de la compañía.

