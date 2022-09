“Tár”: Venecia ya tiene favorita al León (y también se habla de Oscar)

Ayer, segundo día del 79ª Festival de Venecia, no sólo apareció la película favorita sino que también se abrió la carrera al Oscar: “Tár”, un drama protagonizado por Cate Blanchett en el papel de una famosa directora de orquesta envuelta en un escándalo, fue recibida con una ovación de seis minutos, sorprendiendo incluso a la misma actriz. El film, dirigido por Todd Field, autor de “En el dormitorio” y “Secretos íntimos” (que no filmaba desde hacía 15 años), es un relato sobre el #MeToo, pero invertido: se trata de una mujer lesbiana que se vale de su fama y poder para obtener favores sexuales de otras mujeres. “Nunca consideré el aspecto LGBT de la película”, dijo Blanchett en Venecia. “A la Lydia Tár que interpreto le gustan las mujeres, pero creo que la homogeneidad de género no es importante en el mundo del arte, al contrario, es su muerte”, agregó. “Lo que la gente hace después de su trabajo no es