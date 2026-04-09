Anthropic sufre un revés judicial: rechazan su apelación contra la inclusión en la lista negra del Pentágono

El gobierno de EEUU y la desarrolladora de Claude mantienen un conflicto judicial tras la declaración de la empresa como "riesgo para la cadena de suministro". La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó, de de forma provisoria, el pedido de Anthropic para frenar su inclusión en la lista negra de seguridad nacional del Pentágono . La decisión representa un respaldo para la administración de Donald Trump, en contraste con otro fallo previo de un tribunal distinto que había sido favorable a la empresa.

La compañía —desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude — sostiene que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, excedió sus atribuciones al catalogarla como un riesgo para la cadena de suministro . Esa calificación le impide acceder a contratos con el Pentágono y abre la puerta a su incorporación en listados restrictivos a nivel federal.

Desde la firma advierten que la decisión judicial, dada a conocer el pasado miércoles, el impacto económico podría ser significativo , con pérdidas potenciales de miles de millones de dólares , además de un deterioro reputacional.

La resolución fue adoptada por un panel del Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia , que decidió no suspender la designación mientras avanza el litigio. De todos modos, se trata de una instancia preliminar y no de un fallo definitivo sobre el fondo de la cuestión.

Tras conocerse la decisión, una portavoz de Anthropic señaló que la empresa confía en que la Justicia terminará por declarar ilegal su inclusión como riesgo en la cadena de suministro.

image El gobierno de Trump celebró la decisión del tribunal en el caso contra Anthropic.

Del lado del gobierno, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, celebró el fallo y lo vinculó con la operatividad de las fuerzas armadas. "La autoridad militar y el control operativo pertenecen al comandante en jefe y al Departamento de Guerra, no a una empresa tecnológica", afirmó en un mensaje en X, en alusión al nuevo nombre adoptado por el Departamento de Defensa bajo la gestión Trump.

El conflicto judicial forma parte de una disputa más amplia entre la compañía y el gobierno. Anthropic ya presentó dos demandas contra la medida, que se originó luego de que la empresa se negara a habilitar el uso de su tecnología para tareas de vigilancia interna en Estados Unidos o en el desarrollo de armamento autónomo, alegando razones de seguridad y ética.

La solicitud de Anthropic ante la Justicia de EEUU

La empresa de inteligencia artificial Anthropic había presentado Donald Trump un recurso ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos para frenar su designación como “riesgo para la cadena de suministro”. La compañía busca que la medida quede en suspenso mientras avanza la revisión judicial de fondo.

Según consta en la presentación judicial, la decisión generó inquietud en el sector privado: más de 100 clientes corporativos se comunicaron con la empresa para solicitar precisiones sobre el alcance de la medida.

En ese contexto, los abogados de la compañía alertaron sobre el impacto potencial si la resolución se mantiene vigente. "Según la mejor estimación de Anthropic, para 2026, las acciones adversas del gobierno corren el riesgo de perder cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, en ingresos", señalaron en el escrito presentado ante la Justicia.