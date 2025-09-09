Con la presión de elevar sus ventas y ganar el terreno perdido frente a la competencia, Apple lanza el nuevo iPhone 17 que promete sumar un modelo muy esperado por los usuarios. El lanzamiento tendrá lugar en el

Apple anunciará el lanzamiento de la última versión de su icónico celular, el iPhone 17, Apple Watch y sus AirPods en el tradicional evento anual de hardware que opera, para los fanáticos de la marca, como el más importante del año. La expectativa este 2025 es grande: la firma sabe que sobre los nuevos modelos recaerá la responsabilidad de levantar las ventas luego de un año con una drástica caída y el fortalecimiento de la competencia.

De hecho, las acciones de Apple cayeron alrededor de un 2,5% en lo que va del año. Ante este escenario, el gigante creado por Steve Jobs aún cuando mantuvo como lo hace habitualmente bajo reserva los detalles del lanzamiento para aumentar la expectativa, saldrá a la cancha con un iPhone 17 que no solo sumará colores en su carcaza sino que promete adelantos muy esperados. ¿Qué se sabe hasta ahora?

El Air es el más esperado porque creen que va a ser el principal atractivo básicamente porque se convertiría en el más delgado de su gama. Las dudas, en este caso, se centran en relación al tamaño de la pantalla, y a la duración de la batería y la calidad de la cámara.

iphone_17_air_1024x1024.jpg

Aunque por el momento solo circulan rumores el nuevo modelo de iPhone 17 Air los especialistas sugieren que el modelo buscará mejorar la aceptación de los anteriores modelos Mini y Plus y que estará en sintonía con modelos de otras línas de Apple: la MacBook Air y la iPad Air.

Al mismo tiempo, se esperan mejoras en las funcionalidades básicas como la calidad de la cámara, el diseño e incluso, la duración de la batería. El lanzamiento de Apple no ha pasado desapercibido para sus competidores que, incluso cuando hayan ganado terreno en el mercado buscan adelantarse a las innovaciones de iPhone. De hecho, Samsung lanzó un modelo slim en mayo y Tecno hizo lo propio la semana pasada.

iPhone 17: el posible diseño del teléfono

Como todos los años, son altas las expectativas sobre los cambios y novedades que pueda traer el nuevo modelo de iPhone, no solo en mejoras sobre el sistema o el hardware, sino también sobre las posibles modificaciones de diseño que puedan tener la nueva familia de celulares.

En este sentido, fueron numerosas las filtraciones y los rumores que surgieron alrededor de la salida del iPhone 17. En uno de los últimos leaks se reflejan modelos con un módulo de cámaras horizontal, que variaría en cantidad de lentes entre sus versiones Air, Pro y Pro Max.

Imagen de WhatsApp 2025-09-09 a las 14.08.37_4cecd00a Así se vería la parte de atrás del nuevo iPhone 17. AOHi

Este rumor fue reforzado horas antes del inicio del evento, cuando la páginas oficiales de fabricantes de fundas y accesorios para el celular publicaron cómo sería el nuevo estilo de los accesorios. Algunas compañías, como AOHi, ya se encuentran vendiendo sus nuevos productos, a pesar de que todavía no fue realizado el lanzamiento oficial.

Los rumores confluyen entonces a que la nueva línea de iPhone dejará atrás el ya tradicional módulo de cámaras cuadrado situado en la esquina superior izquierda y lo reemplazará por un espacio más extenso, que abarcará la longitud de todo el revés del celular.

iPhone 17: dónde y cómo ver el evento de lanzamiento

El anuncio oficial puede ser seguido a través de la página oficial de YouTube de la marca, desde donde se realizará un live stream del lanzamiento. El evento comienza a las 14, hora Argentina.