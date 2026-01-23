Cómo evitar que aparezcan publicidades en aplicaciones en celulares Android

Las publicidades emergentes consumen datos innecesarios, enlentecen el funcionamiento del dispositivo y pueden afectar la duración de la batería.

La publicidad en Android son de las principales molestias para los usuarios. Mientras navegamos , jugamos o solo usamos el celular, los anuncios emergentes interrumpen la experiencia y, en muchos casos, consumen datos , enlentecen el funcionamiento del dispositivo y pueden afectar la duración de la batería .

Aunque algunas apps permiten desactivar ciertas notificaciones o limitarlas, en la mayoría estas se muestran de manera intrusiva . Desde métodos integrados en el sistema operativo hasta sitios especializados, existen distintas estrategias efectivas para reducirlas o eliminarlas y, así, proteger el rendimiento del equipo y evitar distracciones. ¡Descubrílas!

Evitar la publicidad en Android sin recurrir a aplicaciones externas requiere ajustar configuraciones internas del dispositivo y aprovechar las herramientas que Google incorpora en su sistema operativo.

Una de las primeras medidas consiste en limitar los anuncios personalizados que se muestran en apps y navegadores. Esto se hace ingresando en Ajustes > Google > Anuncios > Desactivar personalización de anuncios . Con esta opción, deja de mostrar banners basados en tu actividad y, aunque no bloquea todos, sí reduce su relevancia y frecuencia.

Otra estrategia es controlar las notificaciones de las apps que generan publicidad emergente. Ingresando a Ajustes > Aplicaciones > [nombre de la app] > Notificaciones , se puede restringir el envío de avisos.

Celulares Freepik

Las mejores aplicaciones que evitan que se abran publicidades en Android

Cuando los métodos internos de Android no son suficientes, existen aplicaciones que ayudan a bloquear la publicidad de manera más completa y eficiente. Entre las opciones más populares se encuentra AdAway, ideal para dispositivos con acceso root (desde la "raíz").

Esta permite filtrar todos los anuncios, no solo en navegadores, sino también dentro de juegos y otras apps, ofreciendo una experiencia casi libre de interrupciones. La configuración es sencilla: descargala, actualizá las listas de bloqueo y reiniciá el dispositivo para que los cambios se guarden.

celulares redes.webp

Después está Adblock Plus que, aunque requiere una configuración inicial, puede bloquear gran parte de la publicidad que aparece en apps y páginas web. Funciona con navegadores compatibles y permite personalizar qué tipos de anuncios se desean eliminar, dando control total sobre la experiencia de uso.

Otros son los sitios como Brave o Samsung Internet, que integran bloqueadores de anuncios directamente en su interfaz, reduciendo la exposición a pop-ups y banners incluso dentro de apps que cargan contenido externo.