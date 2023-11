Desactivar y proteger: la nueva función de privacidad que llega a Instagram

Se puede mantener el visto en las conversaciones

La confirmación de lectura es una función que indica a otros usuarios que has leído sus mensajes. Aunque puede ser útil para mantener una conversación fluida, también puede plantear preocupaciones de privacidad. Por ejemplo, es posible que no desees que otros sepan que has leído un mensaje de un contacto que no te interesa realmente o que podría resultar incómodo.

Hasta ahora, Instagram no contaba con una configuración que permitiera leer estos mensajes sin notificar al remitente que han sido leídos. Sin embargo, permitirá a aquellos usuarios que quieran mantener las confirmaciones de lectura de mensajes directos.