Deutsche Telekom y NEAR impulsan la descentralización en IA

Este paso convierte a Deutsche Telekom en la primera compañía de telecomunicaciones en ejecutar un validador en el protocolo NEAR, marcando un hito significativo en la participación institucional en el ecosistema NEAR.

El programa ENO busca expandir el ecosistema NEAR mediante asociaciones con empresas de primer nivel, ayudándolas a integrar sus redes en la comunidad. Gracias a la infraestructura de grado empresarial de Deutsche Telekom, la red NEAR refuerza su descentralización y seguridad. Esta alianza permite a Deutsche Telekom ampliar su portafolio de infraestructura apoyando un protocolo de alta capitalización y destacándose como líder en IA descentralizada, escalabilidad y abstracción de cadenas. Con su experiencia técnica, Deutsche Telekom brinda mayor fiabilidad y rendimiento a la red de NEAR.

"NEAR se distingue entre los protocolos que valoran nuestra experiencia, combinando blockchain e IA en un enfoque descentralizado que comparte nuestro compromiso con la privacidad, seguridad y soberanía de los datos, lo que lo convierte en un ecosistema prometedor", expresó Oliver Nyderle, jefe de Digital Trust & Web3 Infrastructure en Deutsche Telekom MMS.

Compromiso de NEAR con la privacidad y seguridad de los usuarios

En una era donde los datos son cada vez más valiosos, garantizar su privacidad y transparencia es fundamental. Deutsche Telekom MMS fortalece la descentralización del protocolo NEAR y apoya el desarrollo de sistemas de IA seguros y soberanos, reafirmando su compromiso con la innovación en el espacio Web3 y el empoderamiento de los usuarios.

"Esta alianza marca un hito para NEAR y nuestro programa de Operadores de Nodo Empresarial de Meta Pool DAO. Con la experiencia de infraestructura de gran escala de Telekom, damos un gran paso hacia la descentralización e institucionalización del protocolo blockchain de NEAR", comentó Claudio Cossio, cofundador de MetaPool.

NEAR Protocol: una blockchain de alto rendimiento, escalabilidad y bajo impacto ambiental

El protocolo NEAR es una blockchain de capa 1 optimizada para usabilidad, escalabilidad y facilidad de desarrollo. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones escalables para millones de usuarios mediante su técnica de sharding, que aumenta la velocidad y capacidad de transacción. Diseñada para ser eficiente energéticamente, NEAR se posiciona como una opción ecológica frente a otras blockchains. Gracias a esta colaboración, Deutsche Telekom se beneficiará de conocimientos avanzados en tecnologías blockchain y reforzará su liderazgo en el ámbito de la IA descentralizada, explorando nuevas oportunidades para modelar el futuro digital y expandir su experiencia en el emergente sector Web3.