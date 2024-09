El misterio detrás del cierre de "Aguanta!", una de las cuentas de memes más populares de la Argentina

Un día después, Juan Francisco Lorenzi , el dueño del perfil, se encontró con la peor noticia. “Me enteré apenas me desperté. Fue horrible y sentí mucha impotencia, ya que no había manera de comunicarme con el soporte”, explicó compungido.

Juan Francisco Lorenzi, que actualmente vive con sus padres y recibe ingresos por su cuenta, sostuvo que le dedicó ocho años de su vida a esta querida y divertida Aguanta!: “El secreto de @aguanta era estar al día con las tendencias y hacer noticias y memes sobre famosos y personas relevantes de internet. Eso hizo que varias celebrities se volvieran fans”.

“Aguanta!” era la segunda cuenta de humor más grande de la Argentina y top 5 de Latinoamérica, pero actualmente todo es desolación. “Nuestros seguidores me escriben a menudo para saber qué pasó. Espero que Meta pueda darnos una solución pronto”, concluyó angustiado.

Este año, la cuenta estuvo nominada en los Martín Fierro digitales en la categoría “Comunidad y memes”, pero cuando llegó al entrega, la fábrica de memes ya no existía.

“Sé que a veces he cometido errores (como todos) en las cosas que he subido, pero no es para dejarme sin mi cuenta tanto tiempo. Mi cuenta estaba verificada y tengo la marca registrada ante el INPI”.