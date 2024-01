Estos son los videojuegos gratis de PlayStation Plus en febrero.

PlayStation anunció este miércoles cuáles son los videojuegos que los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar gratis. Los tres estarán disponibles para los miembros del servicio de suscripción desde el martes 6 de febrero hasta el lunes 4 de marzo.

La selección de febrero está encabezada por el competitivo y colorido juego de disparos en grupos en línea, Foamstars de Square Enix , que hace su debut exclusivamente en PlayStation Plus. Con el sofisticado Rollerdrome , unirse es una potente mezcla de skateboards y tiroteos, mientras que Steelrising te ofrece una acción de juegos de rol con el poder de los autómatas.

Los usuarios de PlayStation pueden suscribirse a cualquiera de los tres niveles de PlayStation Plus para obtener los juegos mensuales que el servicio de suscripción ofrece todos los meses.

Las mentes de Roll7, que trajeron la galardonada y aclamada por la crítica serie OlliOlli, ahora presentan Rollerdrome, un conjunto híbrido de juego de disparos y skateboards en un retrofuturo evocador. Rollerdrome es un juego de disparos y acción en tercera persona de un solo jugador que combina a la perfección combate de alto octanaje con movimiento fluido para crear una experiencia de acción única.

Steelrising

Este juego de rol y acción se basa en una historia alternativa de París, en la cual un ejército robótico sofoca la Revolución Francesa. Luchás y explorás en calles, techos, vecindarios y castillos como Aegis, una misteriosa obra maestra autómata. Participás en peleas despiadadas e intensas contra maravillas tecnológicas que son tan complejas como implacables.

Última oportunidad para descargar los juegos de PlayStation Plus de enero

Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el 5 de febrero para agregar A Plague Tale: Requiem, Evil West y Nobody Saves the World a su biblioteca de juegos.