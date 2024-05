Google eliminó accidentalmente la cuenta de la nube de UniSuper.

El error de Google con la empresa australiana afectó a medio millón de usuarios, pero finalmente pudo ser solucionado, según informó The Guardian.

La explicación que dieron Google y UniSuper

Esta información fue difundida por el diario británico The Guardian, que publicó una declaración conjunta entre la empresa y Google. “Este es un ‘suceso único’ aislado que nunca antes había ocurrido con ninguno de los clientes de Google Cloud a nivel mundial”, dijeron en comunión el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, y el director ejecutivo de UniSuper, Peter Chun. “Esto no debería haber sucedido. Google Cloud identificó los eventos que llevaron a esta interrupción y tomó medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder”, agregaron.