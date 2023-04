Inclusión de mujeres en tecnología: compromiso para alcanzar un futuro más diverso

Es vital, entonces, que desde las empresas IT exista un compromiso conjunto para abordar la disminución en esta disparidad y avanzar en la construcción de un futuro más equitativo desde la perspectiva de género, donde la diversidad se vea reflejada en cada toma de decisión, desarrollo innovador, ideación de proyecto... en fin, en el propio futuro de la tecnología.

Desde Thales, hemos lanzado varias iniciativas para fomentar la inserción de mujeres en el sector, como por ejemplo nuestro grupo de afinidad WiTh (We in Thales), una comunidad formada por 46 redes internacionales y más de 3.500 integrantes que persigue el objetivo de apoyar y empoderar a las mujeres dentro de la compañía, proporcionando desde programas de mentoría y becas, hasta capacitaciones y desarrollos profesionales en todos los niveles de la organización.

Asimismo, trabajamos activamente para superar los niveles de representación de mujeres en posiciones de liderazgo en cada parte del mundo. Particularmente en Argentina, el 37% de nuestro equipo está conformado por mujeres.

Es necesario seguir direccionando esfuerzos para impulsar la formación y crecimiento profesional de las mujeres en las TIC desde su temprana edad, inspirado, construyendo interés, y confianza en esta industria que ocupa un rol más que importante para el futuro de la humanidad. La comunicación y la escucha activa son fundamentales para entender las necesidades y los distintos puntos de vista, y poder así brindar oportunidades de valor para el desarrollo de los talentos. Del mismo modo, es preciso asumir el compromiso desde las organizaciones en la incorporación de políticas inclusivas y diversas que acompañen cada etapa de la carrera de sus talentos desde la empatía, entendiendo que en la pluralidad esta la máxima riqueza de los equipos y el habilitante hacia la verdadera innovación.

Vicepresidenta de Thales para Latinoamérica