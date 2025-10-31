Los Simpson llegan a Fortnite para un evento especial por tiempo limitado







El minievento de Los Simpson se estrenará este sábado y fue anunciado oficialmente después de varias filtraciones.

La familia amarilla llega al popular videojuego.

Los Simpson llegan a Fortnite para un nuevo evento por tiempo limitado que se lanzará después de la conclusión de "Fortnitemares 2025".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El minievento de Los Simpson se estrenará este sábado (1 de noviembre) y fue anunciado oficialmente después de varias filtraciones.

Cómo será el evento de Los Simpson en Fortnite En las redes sociales, la cuenta oficial de Fortnite escribió : “¡Atención, insignificantes terrícolas! Nuestros Amos Alienígenas tienen un mensaje para nosotros y se les ordena que lleguen antes de las 11 a. m. ET (las 12pm en Argentina) del 1 de noviembre. No se atrevan a perdérselo”, lo que aparentemente confirma que Kang y Kodos desempeñarán un papel principal en el mini evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fortnite/status/1984002464534950243?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984002464534950243%7Ctwgr%5Ec88534491eb0d6b416b11fca5c0c8bd245fa88db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fgaming-news%2Fthe-simpsons-fortnite-launch-time-end-chapter-six-3904161&partner=&hide_thread=false Attention puny earthlings! Our Alien Overlords have a message for us and you are commanded to drop in before 11AM ET on November 1. You dare not miss it. — Fortnite (@Fortnite) October 30, 2025 No se ha confirmado mucho sobre la colaboración con Los Simpson, pero actualmente los jugadores pueden encontrar la Casa del Árbol de Bart cerca de los Campamentos Espeluznantes, que tiene un televisor que muestra varias escenas icónicas. Los alienígenas animados Kang y Kodos también se pueden ver volando durante los primeros momentos de una partida.

Un anuncio dentro del juego confirma que el título de la colaboración es “Bienvenidos, Nuestros Amos Alienígenas” y la descripción dice: “Ni siquiera la Casa del Árbol de Bart puede contener lo que les espera. Relájense en el sofá, tomen una dona y den la bienvenida a Kang y Kodos”. Pronto habrá más información.

Según varias filtraciones, el minievento de Los Simpson x Fortnite contará con una serie de skins conocidas, un mapa con temática de Springfield y desafíos inspirados en Los Simpson. Recientemente se lanzó una colaboración de Daft Punk en Fortnite y fue elogiada por los fans de los titanes del baile.