Los videojuegos se consolidan como plataformas culturales y de negocios: del fenómeno de Last of Us hasta el Kun Agüero

La llegada de GAMERGY a Argentina en su segundo año consecutivo marca una tendencia en el mundo donde los videojuegos son protagonistas y trascienden a otras plataformas. La serie The Last of Us o la película Uncharted de las consultas a la pantalla grande. El Kun Aguero, de figura del fútbol mundial a referente de los esports junto con su equipo KRÜ el cual ya confirmó su presencia en esta edición de Gamergy 2023.