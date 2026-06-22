Relevo histórico en WhatsApp: quién es Kunal Shah, el empresario indio que fue elegido como nuevo CEO

El fundador de la fintech CRED asumirá el control de la plataforma de mensajería de Meta tras la salida de Will Cathcart, quien estuvo siete años al frente del servicio. El nombramiento llega junto con una inversión minoritaria de Meta en la compañía creada por Shah.

WhatsApp tendrá un nuevo líder después de siete años. Will Cathcart dejará la conducción de la aplicación de mensajería de Meta y será reemplazado por Kunal Shah , fundador de CRED, una fintech india especializada en gestión de pagos con tarjeta y servicios financieros digitales.

El anuncio fue realizado por Mark Zuckerberg , CEO de Meta Platforms, quien destacó el rol de Cathcart durante su etapa al frente de la plataforma. Según señaló, el ejecutivo fue uno de los líderes más importantes de la compañía y contribuyó a que WhatsApp superara los 3.000 millones de usuarios en el mundo, manteniendo como eje la privacidad de las comunicaciones.

Cathcart no se irá de Meta. Tras dejar su cargo en WhatsApp, pasará a trabajar en el desarrollo de nuevos productos dentro del grupo que también controla Facebook e Instagram.

“Después de casi siete años liderando WhatsApp, estoy emocionado de compartir quién asumirá la responsabilidad de entregar mensajería simple, confiable y privada para el mundo. WhatsApp está en la posición más sólida que ha tenido jamás y eso ha mostrado el momento adecuado para dar un paso atrás”, expresó Cathcart en redes sociales.

El nuevo responsable de WhatsApp es uno de los emprendedores tecnológicos más reconocidos de India. Kunal Shah fundó CRED en 2018 con una idea central: recompensar a los usuarios por su buen comportamiento crediticio.

La compañía se enfocó en la gestión de pagos con tarjeta y logró convertirse en una de las fintech más importantes del mercado indio. Actualmente cuenta con unos 17 millones de usuarios mensuales y se consolidó como una marca de fuerte crecimiento dentro del ecosistema financiero digital de ese país.

Zuckerberg destacó la trayectoria de Shah y su capacidad para escalar una empresa tecnológica en uno de los mercados más competitivos del mundo. “Kunal convirtió a CRED en una de las empresas tecnológicas más importantes de India y aporta la mentalidad emprendedora y la perspectiva global que le serán de gran utilidad para dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo”, sostuvo el CEO de Meta.

El nombramiento representa un movimiento relevante para Meta, que coloca al frente de WhatsApp a un fundador con experiencia directa en negocios digitales, pagos y construcción de productos para mercados masivos.

Meta invierte en CRED

El cambio de liderazgo llega acompañado por una operación corporativa de peso. Como parte del acuerdo vinculado al nombramiento de Shah, CRED informó que recaudó 85.500 millones de rupias indias, equivalentes a unos 800 millones de euros, en una ronda de financiación liderada por Meta.

De acuerdo con la compañía, Meta ingresará a la estructura accionaria de CRED como inversor minoritario. La fintech aclaró que la operación no otorgará a Meta acceso a la información de sus clientes.

Shah, por su parte, anunció que dejará la conducción de CRED luego de casi ocho años al frente de la empresa. “Fundé CRED en 2018 con la convicción de que la solvencia crediticia merece ser recompensada. En menos de ocho años, esa convicción se ha convertido en una nueva categoría”, afirmó.

El empresario sostuvo que la compañía queda preparada para iniciar una nueva etapa de crecimiento, apoyada en capital adicional, licencias, rentabilidad y una marca consolidada.

WhatsApp, entre la mensajería y los servicios para empresas

La llegada de Shah puede marcar una nueva etapa para WhatsApp, una aplicación que dejó de ser solo una plataforma de mensajería para convertirse también en una herramienta clave para empresas, comercios y servicios digitales.

En los últimos años, Meta avanzó en la expansión de WhatsApp Business, pagos digitales en algunos mercados y nuevas funciones orientadas a conectar usuarios con compañías dentro de la propia aplicación.

El perfil de Shah refuerza esa dirección. Su experiencia en fintech y en productos de uso masivo en India podría aportar una mirada más orientada a servicios, monetización y expansión en mercados emergentes, sin abandonar el posicionamiento de WhatsApp como una plataforma de comunicación simple y privada.

India, además, es uno de los mercados más importantes para WhatsApp y para Meta. La elección de un empresario indio para liderar la aplicación subraya el peso estratégico de ese país dentro del ecosistema tecnológico global.

Con más de 3.000 millones de usuarios, WhatsApp enfrenta ahora el desafío de sostener su escala, ampliar sus servicios para empresas y preservar la confianza de los usuarios en un contexto de creciente competencia entre plataformas de mensajería, pagos e inteligencia artificial.

El relevo de Cathcart por Shah marca así un cambio de etapa para una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y abre una nueva pregunta sobre el futuro del negocio: hasta dónde puede expandirse WhatsApp sin dejar de ser, ante todo, una herramienta de comunicación simple, confiable y privada.