TikTok endurecerá los controles de edad en Europa ante la presión de los reguladores

Europa vive tiempos de fuerte debate sobre la regulación del uso de las redes sociales por parte de menores de edad. Alemania, Dinamarca, España, Francia, Grecia e Italia son algunos de los países que discuten nuevas leyes.

Las redes sociales tomaron un fuerte impulso sobre el fin de la década del 2000 y comienzos del 2010. Hoy, más de 15 años después, distintos países comienzan a debatir la regulación del acceso a estas aplicaciones por parte de menores de edad. En este escenario, TikTok anunció que comenzará a implementar una tecnología de detección de edad en Europa en las próximas semanas para identificar mejor a niños que tengan menos de 13 años.

Según reportó ByteDance, el gigante asiático detrás de TikTok, el sistema nuevo es la continuación de un programa piloto de un año en Europa. El anuncio se produce en medio del debate en la Unión Europea sobre cómo las plataformas verifican la edad de los usuarios bajo estrictas reglas de protección de datos.

El objetivo central de los nuevos controles es identificar de mejor manera las cuentas pertenecientes a niños menores de 13 años para proceder a su eliminación . TikTok detalló que los usuarios detectados por la nueva tecnología serán revisadas por moderadores especializados en lugar de ser bloqueadas automáticamente.

El lanzamiento fue anunciado en medio de un fuerte debate sobre cómo las distintas plataformas verifican la edad de los usuarios , en medio de preocupaciones sobre la ineficacia o laxitud de los enfoques actuales.

Pero no solo eso, sino que también se produce en un escenario que presenta una oleada de discusiones parlamentarias en distintos países de UE - y el resto del mundo - sobre las consecuencias psicológicas y físicas que produce el acceso de menores de edad a las redes sociales.

Qué países buscan regular las redes sociales

Dinamarca

El debate sobre el uso de redes sociales por parte de menores ya se tradujo en decisiones concretas en Dinamarca. En noviembre, el gobierno anunció que había alcanzado un consenso con todos los partidos políticos para restringir el acceso de menores de 15 años a determinados sitios de redes sociales.

Según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial, la iniciativa apunta a “proteger a los niños y jóvenes en el mundo digital”, especialmente frente a plataformas que puedan exponerlos a contenidos o dinámicas consideradas dañinas.

Francia

Francia avanza en una línea similar. La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, anticipó en declaraciones al diario La Dépêche que su cartera planea presentar, durante los primeros meses de 2026, un proyecto de ley para limitar el uso de redes sociales por parte de menores de 15 años.

La iniciativa se apoya en un informe parlamentario difundido en septiembre, que recomendó directamente prohibir el acceso a redes sociales a niños menores de esa edad y propuso, además, la implementación de un “toque de queda digital” para adolescentes de hasta 18 años.

El documento fue publicado luego de que, en 2024, siete familias francesas demandaran a TikTok, al acusar a la plataforma de haber expuesto a sus hijos a contenidos que fomentaban el suicidio.

España

En España, los legisladores analizan un proyecto de ley que endurece los requisitos de acceso al entorno digital. La propuesta establece que los menores de 16 años no podrán utilizar redes sociales, foros, plataformas de comunicación ni “cualquier espacio virtual que incorpore inteligencia artificial generativa (GenAI)” sin el consentimiento expreso de sus padres.

El texto prevé excepciones: en “otros casos”, la edad mínima se reduce a 14 años, con el objetivo de “prevenir riesgos relacionados con la exposición temprana a contenidos inapropiados, el ciberacoso o la explotación digital de datos personales”. No obstante, la iniciativa no detalla cuáles serían esos supuestos específicos.

Italia

Italia también discute cambios en su marco regulatorio. En mayo pasado, el Parlamento presentó un proyecto de ley que contempla restricciones al uso de redes sociales para menores de 15 años.

La iniciativa, actualmente bajo análisis del Senado, incorpora además regulaciones específicas para limitar la actividad de los denominados “kidfluencers” menores de esa edad en plataformas digitales.

Grecia

El gobierno griego evalúa una prohibición inspirada en el modelo australiano. En septiembre, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis planteó el tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y advirtió sobre los riesgos del uso irrestricto de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

"Estamos llevando a cabo el mayor experimento sin control jamás realizado en la mente de nuestros niños. Desconocemos las consecuencias, pero estamos casi seguros de que no serán positivas", afirmó Mitsotakis, según consignaron medios locales.

Grecia ya dio un primer paso en ese camino al prohibir el uso de teléfonos inteligentes en las aulas, una medida que, de acuerdo con el propio primer ministro, tuvo un impacto “transformador” en la conducta de los estudiantes.

Alemania

A diferencia de otros países europeos, Alemania aún no impuso límites formales al uso de redes sociales para menores de 16 años, según informó el Parlamento alemán.

Sin embargo, en noviembre el gobierno solicitó a un comité especializado que analice la viabilidad de una eventual prohibición y evalúe el impacto general de las redes sociales en los adolescentes. El informe final sobre esta cuestión está previsto para el otoño de 2026.