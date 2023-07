Videojuegos: Everybody 1-2-Switch! te organiza una fiesta con hasta 100 amigos.

Durante la pandemia, los videojuegos multijugador fueron una forma de conectarnos, de socializar y mantener los vínculos en el mayor aislamiento que hayamos conocido. Ahora que volvieron los encuentros , las juntadas, los asados, las fiestas, etcétera, los juegos también querían estar y por eso existe Everybody 1-2-Switch! un conjunto de minijuegos para Nintendo Switch que abrazan el humor absurdo y que permiten hasta 100 jugadores al mismo tiempo.

En Everybody 1-2-Switch! los jugadores van a encontrar 17 minijuegos en los que se enfrentarán en dos equipos. Estos pueden ser de entre dos a ocho jugadores con controles de Nintendo Switch o con smartphones para sumar hasta 100 personas al mismo tiempo en un divertido caos. También se puede elegir la duración de las sesiones que varían de entre 20 minutos a una hora.

Estos últimos son donde más se ve que Everybody 1-2-Switch! es una secuela de 1-2 Switch , uno de los videojuegos de lanzamiento de la consola. En 2017, ese primer juego funcionaba más como una demo técnica de lo que podía hacer la Nintendo Switch (movimiento, vibración HD, portabilidad, enfoque familiar). Ahora, su secuela redirige sus esfuerzos a un público más específico: menos a la competencia entre parejas o familias y más a grandes juntadas de amigos.

En ese sentido, hay que mencionar que en un formato de dos jugadores (muchas veces buscado para parejas o hermanos pequeños) la dinámica del juego se hace algo lenta. Los tutoriales y las escenas entre minijuegos están más pensadas para animar una fiesta y en la intimidad de dos personas pueden tornarse algo largas al no estar yendo y viniendo entre comentarios con muchas personas a la vez.

Siendo la tercera consola más vendida de la historia (más de 125 millones de unidades), cada vez es más común conocer a al menos una persona que tenga una Nintendo Switch. La posibilidad de, con una sola consola, sumar hasta 100 personas a través de sus dispositivos móviles reafirma su posicionamiento cómo plataforma para un público amplio. Así, Everybody 1-2-Switch! se suma a un catálogo de juegos multiplayer que incluye grandes éxitos cómo Mario Kart 8 Deluxe (el más vendido de Switch) y Super Smash Bros. Ultimate, entre otros.

Este título capaz no pase al panteón de Nintendo al que pertenecen estos últimos, pero sin duda logra una propuesta sólida de diversión multijugador que va a dejar satisfecho a quiénes quieran refrescar un poco su catálogo de entretenimientos de juntadas. En ese sentido, no es menor que Everybody 1-2-Switch! se consigue a un precio menor al de su primera edición y a la mitad que un juego AAA (como se conoce a los videojuegos de primera línea y gran presupuesto): unos acordes u$s30.

Al final, la “gran N” deja otro título multijugador para acompañar los encuentros de todos aquellos que quieran adentrarse en el caos de hasta 100 personas riendo y compitiendo. Otro recuerdo de porque los videojuegos nos unen y suman diversión a esas experiencias que tan bien nos hacen.