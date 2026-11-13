X se actualizó y se pueden cargar hasta 20 imágenes por publicación

El cambio fue anunciado por Jonah Katz, responsable de ingeniería móvil de la compañía, y permite reunir más archivos sin dividirlos en varios posteos.

X (ex Twitter) incorporó una modificación en su sistema de publicaciones que amplía la cantidad de fotos y videos que se pueden compartir en una misma entrada . Desde ahora, los usuarios pueden adjuntar hasta 20 archivos multimedia, frente al máximo de cuatro que se mantuvo durante una década.

Hasta ahora, quienes querían compartir una galería extensa debían seleccionar una parte del material o distribuirlo en varias publicaciones. Con el nuevo límite, pueden reunir una colección más amplia en un solo posteo. La novedad ya empezó a implementarse en sus distintas versiones y acerca la experiencia de X a los formatos de publicaciones múltiples que utilizan otras redes sociales.

El anuncio se conoció el jueves 12 de noviembre, a través de una publicación de Jonah Katz, responsable de ingeniería móvil de X . En su mensaje, Katz recordó que la restricción anterior llevaba diez años vigente. Para mostrar cómo funciona la modificación, acompañó el anuncio con una galería de 20 imágenes de paisajes .

La decisión elimina una limitación que había acompañado a la plataforma desde sus años como Twitter. Durante ese tiempo, el máximo de cuatro elementos multimedia obligaba a los usuarios a organizar el material en distintas partes cuando necesitaban mostrar una cantidad mayor de imágenes o videos.

La modificación acerca el funcionamiento de X al de los carruseles de Instagram . Ese formato permite agrupar varias piezas visuales en una misma publicación. En X, la ampliación permite mostrar secuencias más extensas sin obligar a la audiencia a pasar de una publicación a otra, el famoso "hilo".

Cómo subir fotos y videos a X

El procedimiento para compartir contenido multimedia conserva sus pasos habituales. La diferencia está en la cantidad de archivos que se pueden seleccionar antes de publicar. En vez de limitarse a cuatro, el usuario puede reunir hasta 20 fotos y videos.

Para hacerlo desde una computadora, hay que entrar a X desde el navegador e iniciar una nueva publicación. En el cuadro de redacción, se debe seleccionar el ícono de imágenes o archivos multimedia, elegir el contenido que se desea adjuntar y agregar el texto, si se quiere, antes de publicar.

Desde el celular, el procedimiento es parecido. Primero hay que abrir la aplicación y tocar el botón para crear un posteo. Después, se selecciona el ícono de la cámara o de la galería para acceder a las imágenes y videos almacenados en el dispositivo. Una vez elegidos los archivos, se puede escribir el mensaje y compartir la publicación.

La herramienta también permite alterar el orden de las fotografías antes de enviar el contenido. Cuando se seleccionan dos o más imágenes, es posible mantener presionada una miniatura y arrastrarla hasta la posición deseada. También se pueden sacar archivos antes de publicar, en cada vista previa.

Quienes todavía encuentren el límite anterior pueden revisar si tienen instalada la última versión de la aplicación. La aplicación ya está disponible en la versión web y su llegada a los teléfonos depende de la actualización de las aplicaciones para iOS y Android.