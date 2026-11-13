Qué países y Gobiernos están afectados por la caída de Microsoft + Agregar ámbito en









Una falla global en los servidores de la compañía mantiene interrumpidos desde este jueves Outlook y herramientas clave de Microsoft 365.

La interrupción afectó el acceso a los correos de Exchange Online y a plataformas de trabajo como Teams, Copilot y SharePoint.

Una interrupción masiva en los servicios de Microsoft mantiene en vilo desde el pasado jueves a millones de usuarios particulares, compañías privadas y dependencias estatales en distintas partes del mundo. La falla impactó de lleno en la suite Microsoft 365, bloqueó el acceso al correo electrónico Outlook y generó severos inconvenientes en herramientas de uso cotidiano como Teams, SharePoint, OneDrive y el asistente Copilot.

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Aunque la empresa informó este viernes que comenzó a detectar señales positivas en la estabilidad del sistema tras aplicar medidas de contingencia, el proceso de recuperación sigue en marcha y la conectividad continúa presentando demoras a nivel global.

Reuters Qué pasó con Microsoft El problema se originó cuando varios servidores de la compañía dejaron de funcionar de forma imprevista, lo que provocó una sobrecarga en cadena sobre el resto de la infraestructura. Según lo declarado por un portavoz de Microsoft a la agencia Reuters, el foco principal de la falla se concentra en Exchange Online, el sistema encargado de administrar los buzones de correo corporativos y personales.

Desde Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, reveló que la compañía descarta que se trate de un ciberataque y comparó el episodio con el histórico apagón informático de CrowdStrike en 2024, donde una actualización defectuosa desató un colapso en cascada. Para contener el impacto, Microsoft desplegó sistemas automatizados que detectan y reinician de manera continua los servidores que no responden.

Gobiernos afectados por la caída de Microsoft El corte en las comunicaciones golpeó con fuerza a distintas administraciones públicas, principalmente en la región de Asia y Oceanía, obligando a varios países a activar protocolos de emergencia:

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