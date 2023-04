Vampiro inextinguible pelea un protagónico

Lo que no convence tanto es que los insectos que come el protagonista le den superpoderes dignos de Marvel, algo así como si una mosca fuera el equivalente de la espinaca de Popeye, mecanismo indigno de Bram Stoker pero que permite patadas voladoras dignas de una película de kung fu, solo que con más desmembramientos a cargo de Drácula. A propósito, Nicolas Cage es un excelente Conde y que se divierte en este papel añorado durante su carrera y que encaja bien con sus típicos arranques histriónicos que no se veían tan desencadenados desde la inolvidable “Maldito Policia en Nueva Orleans” de Werner Herzog. Vertiginosamente filmada por Chris McKay, “Renfield” es entretenida, además de contar con una atractiva actuación de la actriz iraní Shoreh Aghdashloo como una inesperada villana amiga de Drácula.