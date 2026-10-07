Zayn Malik regresó a Buenos Aires después de 12 años y se rindió ante el fervor de un Movistar Arena repleto

El británico se presentó por primera vez como solista en Buenos Aires y agradeció una y otra vez el apoyo de sus fanáticos.

Zayn Malik regresó a la Argentina 12 años después de su última presentación en el país.

Pasaron 12 años desde la última vez que Zayn Malik cantó en la Argentina , pero alcanzaron apenas unos minutos para comprobar que la espera no había desgastado demasiado el vínculo. El Movistar Arena estaba lleno, las canciones se cantaban de principio a fin y el británico parecía tan sorprendido como entusiasmado por reencontrarse con un público que todavía estaba ahí.

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Esta vez llegó solo. Su última visita había sido en 2014, con One Direction y un Vélez repleto en pleno auge de la banda. Ahora, con 33 años, cinco discos propios y una carrera construida lejos de aquel fenómeno, Zayn pisó por primera vez un escenario argentino como solista . Del otro lado, muchas de las personas que habían crecido escuchándolo también habían esperado más de una década para verlo así.

La ansiedad se sentía bastante antes de las 21:30. Cada movimiento cerca del escenario provocaba algún grito y, cuando las luces finalmente se apagaron, el Arena explotó. Un video en blanco y negro dio comienzo al show y los primeros acordes de “Nusrat” , tema que abre KONNAKOL, terminaron oficialmente con doce años de espera. “Hola, Buenos Aires. Tanto tiempo” , saludó.

Zayn hizo referencia varias veces al tiempo que había pasado desde su última visita: “Espero no haberlos hecho esperar demasiado” , dijo al comienzo, y el Movistar Arena respondió con uno de los tantos gritos que se repetirían durante la noche.

El británico se presentó por primera vez como solista en Buenos Aires ante un Movistar Arena repleto.

Entre canción y canción buscó conversar con el público, aunque su marcado acento hizo que algunas de sus palabras fueran difíciles de entender entre el ruido del estadio. Poco importó: cada intervención era recibida con una ovación, incluso antes de que muchos terminaran de descifrar qué había dicho.

La situación terminó jugando a favor del ida y vuelta. Cuando preguntó cuántas personas eran de Buenos Aires y cuántas habían viajado desde otros lugares, recibió prácticamente la misma respuesta para ambas preguntas: “Creo que gritó la misma gente las dos veces, pero está bien”, bromeó.

Con el español fue más breve. No necesitó demasiado para provocar otra de las grandes reacciones de la noche: “Te amo Argentina”.

El cantante recorrió distintas etapas de su carrera y presentó canciones de su último disco, KONNAKOL.

Un Zayn entusiasmado con el público argentino

Zayn parecía especialmente entusiasmado con la respuesta del público. Pedía energía cuando el estadio ya estaba desbordado, agradecía una y otra vez y elogiaba el modo en que sonaban las canciones del otro lado del escenario.

El momento más evidente llegó con “PILLOWTALK”. Bastaron los primeros segundos para que el volumen del Movistar Arena cambiara por completo. Lanzada en 2016 como el primer gran paso de su carrera después de One Direction, diez años después seguía provocando uno de los mayores gritos de la noche.

“Estaba algo nervioso de cantar esta canción en el escenario por primera vez. Pero ustedes hacen que sea jodidamente increíble cada noche”, confesó después. Y volvió a agradecer: “Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por disfrutar esto. Gracias por apoyarme. Gracias por todo el amor. No puedo agradecerles lo suficiente”.

El público quería demostrarle que, después de tantos años, seguía ahí. Zayn parecía empeñado en dejar en claro que se había dado cuenta.

Zayn Malik desplegó su universo en el Movistar Arena

La puesta acompañó ese recorrido con un gran despliegue de pantallas LED que cambiaban por completo la estética del escenario de una canción a otra. Colores, imágenes y juegos de luces le daban a cada tema una identidad propia, mientras Zayn se mantenía casi siempre en el centro de la escena.

Detrás suyo, una banda integrada completamente por mujeres sostuvo el show durante toda la noche. Zayn se tomó un momento para presentarlas y pidió para ellas una ovación que el Movistar Arena respondió sin demasiada demora.

“PILLOWTALK” fue uno de los momentos de mayor euforia durante el recital.

El repertorio pasó por KONNAKOL y por diferentes momentos de su carrera solista con “sHe”, “Met Tonight”, “Birds on a Cloud”, “What I Am”, “Alienated”, “Dreamin”, “Concrete Kisses”, “Gates of Hell” y “BoRdErSz”.

Después de una noche dominada por los gritos, “iT’s YoU” cambió por completo el clima del Arena. Zayn la presentó como una de sus canciones favoritas para interpretar en vivo y, esta vez, el público bajó el volumen para escucharlo. Durante algunos minutos, su voz quedó prácticamente sola frente a un estadio en silencio.

El público argentino, protagonista de la noche

Hacia el final, Zayn volvió a desaparecer del escenario durante uno de los intervalos. Y ahí el recital se volvió inevitablemente argentino.

Sin música y con las luces bajas, desde algún sector comenzó: “El que no salta es un inglés”. En segundos se sumó todo el estadio.

El público sorprendió al británico con cánticos argentinos durante uno de los intervalos del espectáculo.

La escena tenía algo de ridículo y perfecto al mismo tiempo: miles de personas saltaban contra los ingleses mientras esperaban ansiosas que regresara su inglés favorito.

Después vino el “Argentina, Argentina”. Afuera del Arena, la ciudad también vivía otra noche particular: al mismo tiempo, Lionel Messi jugaba en el Monumental su último partido con la Selección ante Benín. Adentro, algunas camisetas argentinas se mezclaban con remeras de Zayn y viejos recuerdos de One Direction.

El show podía ser completamente británico sobre el escenario. En las tribunas, hacía rato se había vuelto argentino.

El cierre de Zayn Malik en el Movistar Arena

Cuando Zayn volvió a aparecer quedaba una canción: “Die For Me”. Entonces llegó la última respuesta del público. Mientras cantaba, cientos de carteles comenzaron a levantarse desde distintos sectores del estadio con una frase preparada especialmente para él: “We would die for you” (moriríamos por vos).

Era difícil encontrar un cierre más literal para lo que había ocurrido durante toda la noche. Después de una hora y 25 minutos y 20 canciones, Zayn agradeció por última vez, pidió que todos volvieran a sus casas con cuidado y se fue.

“Die For Me” fue la canción elegida para cerrar el regreso de Zayn Malik al país.

Habían pasado doce años. En ese tiempo dejó One Direction, construyó una carrera propia, editó cinco discos y cambió buena parte de su vida artística. Su público argentino también creció. Sin embargo, el Movistar Arena lleno mostró que había algo que había quedado exactamente en el mismo lugar.

Zayn lo entendió desde arriba del escenario. Y pasó buena parte de la noche intentando que quienes estaban abajo supieran que él también lo sabía.