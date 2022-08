ZZ Top: banda sonora de buen rockumental

En 2019 se estrenó en los cines de Europa y las principales ciudades de los Estados el sólido rockumental “ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas”, dirigido por Sam Dun, hasta ahora inédito en nuestro país, aunque los fans criollos de la banda pronto lo podrán ver ya que sus derechos internacionales para plataformas están siendo distribuidos en estos meses. En todo caso, mientras se espera la historia de esta mítica banda formada por las tres barbas mas largas y reverenciadas del rock sureño, acaba de lanzarse en todos los formatos y plataformas de audio este contundente “Raw: That Little Ol’ Band from Texas”, banda de sonido del documental. O, mejor dicho, de la parte más potente de ese film que cuenta la historia del trío texano, teniendo como momento culminante uno de sus últimos shows en vivo en el que era considerado su antro oficial, el Gruene Hall, también conocido como “el salón de baile más antiguo en todo Texas”. Algo emotivo tanto en el film como en el disco es que fue uno de los últimos conciertos con el trío original, es decir, antes de la muerte del bajista Dusty Hill. Temas como “La Grange” suenan fuertes,y la voz y la guitarra de Billy Gibbons sólo mejora con el tiempo. Lo bueno, además, es que no es el típico álbum en vivo del trío, ya que incluyen mucho más que sólo los hits.