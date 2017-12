Buffarini confesó por qué eligió firmar para Boca y no volver a San Lorenzo

Buffarini aseguró que no está salvado económicamente.

Julio Buffarini habló por primera vez como jugador de Boca tras realizarse la revisación médica y aseguró que eligió al equipo de la Ribera por sobre San Lorenzo por motivos económicos. Además, dijo que es un desafío muy lindo en su carrera.



"Los hinchas de San Lorenzo pueden estar molestos por la decisión que tomé, pero pensé también mucho en el futuro de mi familia porque no estoy salvado económicamente", manifestó el polifuncional lateral. Además remarcó que por el equipo de Boedo dejó "la vida dentro de la cancha".



Y pasando a Boca, el cordobés afirmó: "Es un paso muy importante para mi carrera, un desafío muy lindo, ojalá pueda estar a la altura".



Buffarini dijo que la chance le llega "en un momento bueno en lo personal" aunque contó que "en el último mes y medio no me tocó tener la continuidad que venía teniendo".



Boca adquirió el 50 por ciento del pase al San Pablo y, si el lateral derecho que también puede ser volante juega una determinada cantidad de partidos, deberán comprar de manera obligatoria un 30 más.



Consultado por la competencia con Leonardo Jara, afirmó que "ninguno tiene la titularidad ganada" y consideró que para tener una nueva chance en la Selección debe irle bien en su nuevo club. "Primero, estar en Boca, conseguir los objetivos, tratar de jugar, andar bien y después cuando uno anda bien en el club la Selección va a venir sola", expresó.