El dólar se estabilizó tras varios días de fuertes variaciones: subió dos centavos a $ 18,78

Tras varios días de fuertes oscilaciones, el dólar se estabilizó este miércoles y apenas subió dos centavos a $ 18,78, en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que hizo ámbito.com.



El billete verde operó con tendencia bajista durante la mayor parte de la jornada, y sobre el cierre se dio vuelta para pasar a cotizar a $ 18,78, su precio final, desde los $ 18,74 previos. De ese modo, la moneda cortó una racha de dos fuertes caídas, en las que había retrocedido 70 centavos, tras tocar el jueves pasado su máximo histórico de $ 19,46.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa avanzó cinco centavos a $ 18,48 tras hundirse 84 centavos en las dos jornadas previas. El Banco Nación fijo su cierre vendedor de transferencia en $ 18,445 y el billete a $ 18,70. El total operado ascendió un 40% a u$s 708,231 millones, sin la participación del Banco Central.



El tipo de cambio tuvo una recuperación parcial que pareció surgir de la mano de una reaparición de la demanda por cobertura y para atender obligaciones con el exterior, explicaron en las mesas de dinero.



Los mínimos se anotaron a poco del arranque de la jornada, en $ 18,35, un registro que no pudo sostenerse demasiado tiempo debido a la aparición de órdenes de compra que impulsaron una reacción alcista de la cotización. Los valores del dólar se acomodaron con un piso definido en torno a los $ 18,40 y fluctuaron con cierta intensidad pero siempre en alza. Los máximos se registraron en los $ 18,48 en los momentos de mayor presión de la demanda, a poco de comenzada la última parte de la sesión-



Los precios se mantienen todavía en el nivel exhibido en el comienzo de la última semana de diciembre y su evolución parece estar buscando un sendero de mayor estabilidad.



"El comienzo del primer bimestre del año alienta ciertas expectativas de mejoras en el flujo de ingresos desde el exterior por el inicio de la comercialización de la cosecha fina, algo usual para esta época, y puede contribuir a suavizar la curva de la evolución del tipo de cambio alejándolo de los momentos de alta volatilidad que tuvo en final del mes anterior", comentó el analista Gustavo Quintana.



Mientras tanto, en el mercado secundario, las Lebac se operaban al plazo de 14 días al 26,70% y la de 259 días al 25,85%. A su vez, el call money entre bancos se pactó al 27%, y en swaps cambiarios se negociaron u$s 254 millones, para liquidar este jueves y el viernes.



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue subió cuatro centavos a $ 19,29, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanza siete centavos a $ 18,45.



En el ROFEX, en tanto, se operaron u$s 832 millones, de los cuales más del 30% fue operado a fin de mes a $ 18,79; con una tasa implícita del 24,38% y el plazo más largo fue septiembre, que terminó a $ 21,35, arrojando una tasa del 21,29%. Los plazos quedaron todos positivos, con subas promedio de poco más de 10 centavos, reportó ABC Mercado de cambios.



Por último, las reservas del Banco Central del Banco Central aumentaron ayer u$s 677 millones hasta los u$s 55.732 millones.