Las distribuidoras de gas propusieron aumentos de hasta el 58% a partir de abril

Las empresas distribuidoras de gas en diferentes regiones del país presentaron sus propuestas de ajuste de tarifas del servicio residencial, comercial e industrial, a partir del 1 de abril próximo, con aumentos que oscilan entre el 38% y el 58%.



Hicieron sus propuestas durante la audiencia pública celebrada en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas.



El presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Roitman, destacó la utilidad de las audiencias públicas para hacer "más participativo y más colaborativo este proceso" de ajuste de tarifas.



Al inaugurar la audiencia, señaló que "el mercado de gas aún requiere de un ordenamiento y de pautas orientadoras", y por eso puntualizó que es preciso "abrir un amplio debate sobre este tema".



Sostuvo que "las manifestaciones realizadas en la audiencia deben ser consideradas, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles desestimados".



El gerente de Tarifas de Metrogas, José Luis Fernández, presentó una propuesta de ajuste que va del 38% al 45% para los usuarios residenciales, lo que significará un incremento mensual de $ 2,56 a $ 29,97, dependiendo del consumo.



Fernández aseguró que "el 80% de los usuarios residenciales no pagará más de $ 7,73" adicionales por mes. Puntualizó que "el 79% de los usuario consumen menos de 1.000 metros cúbicos al año, y el 16% hasta 1.800 metros", y añadió que "la distribución representa el 34% del valor de la tarifa residencial".



Destacó que la empresa "está llevando un plan de inversiones por $ 9.000 millones en cinco años, comenzado en 2017".



La empresa atiende a 2,3 millones de clientes distribuidos en la ciudad de Buenos Aires y once municipios del sur bonaerense.



En tanto el director de Regulación y Compra de Energía de Gas Natural Ban, Jorge Niemetz, indicó que para calcular el ajuste de la tarifa "corresponde aplicar la variación semestral del IPIM (Idice de Precios Internos al por Mayor) de octubre a febrero que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), estimado en 11,5%".



"Resultado de esta variación en el ajuste semestral debe aplicarse un aumento de 40,5% en el margen distribución desde el 1° de abril hasta el 30 de setiembre próximo", precisó Niemetz.

Puntualizó que este ajuste significa que para quien consume "hasta 300 metros cúbicos, el aumento será de $88 mensual; hasta 1.000 metros, $ 208; y hasta 2.000 metros, $ 591".



Además propuso que "las facturas de mayor peso, en el periodo invernal, se dividan en dos pagos".



La empresa, que distribuye en 30 municipios al norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires, donde cuenta con 1.651.000 clientes, invertirá este año $ 1.855 millones, en el marco de su plan quinquenal iniciado en 2017 por $ 6.567.000.



Por su lado, el ejecutivo de Litoral Gas, Carlos Luft, propuso un incremento total de 54%, que en la factura promedio actual del usuario residencia significa que pasará de $ 471 a $ 727, lo que representa un aumento de $ 256 mensual".



Luft precisó que "del ajuste propuesto, el aumento que corresponde a la distribuidora es del 38%, mientras que el resto son incrementos vinculados al precio del gas en boca de pozo, el transporte y los impuestos".



Para el caso de los usuarios Industriales, el ejecutivo indicó que "la propuesta es un incremento total de 55%, del cual el ajuste de distribución es del 38%".



Precisó que Litoral Gas "Invertirá este año $ 405 millones en obras para mejorar y ampliar el servicio".



La compañía cubre 209 localidades de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con un área de influencia de 2,3 millones de habitantes que cuentan con el servicio de gas por redes.



En tanto, el gerente técnico operativo de Gas NEA, Carlos Castro, señaló que la distribuidora propone "para un consumo promedio de cliente residencial hasta 320 metros cúbicos, un incremento de $ 30 mensual; hasta 900 metros, una suba de $ 61; y hasta 2.000 metros, una suba de $ 225".



Sin embargo, el ejecutivo no dio detalles de la magnitud porcentual del aumento propuesto.

No obstante indicó que Gas NEA "llevará a cabo este año inversiones en 106.570.000 en obras de expansión.



La empresa presta servicio en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.